WhatsApp do CORREIO é finalista em prêmio internacional

O CORREIO é finalista do Newsawards, prêmio internacional organizado no Reino Unido que destaca os veículos mais inovadores do mundo em mídia impressa, tecnologia e negócios. É a primeira vez em 22 anos de realização do prêmio que um jornal brasileiro é finalista do prêmio

O CORREIO foi indicado na categoria Inovação Digital do Ano, pelo seu projeto de grupos segmentados de WhatsApp - uma metodologia criada pelo jornal em 2016. O CORREIO concorre com cinco projetos do Reino Unido (OtherWorld, Press Association, Reuters Connect, The Guardian e Trinity Mirror) e um da Suécia (Aftonbladet). Os ganhadores serão anunciados no dia 18 de abril, em Londres.

Na iniciativa, o jornal reúne, dentro de um grupo de WhatsApp, leitores interessados em temas específicos. Já foram criados grupos de temas como futebol, educação, Enem e até corridas. Na iniciativa, o CORREIO é sempre um dos membros do grupo, participando das conversas com os leitores. Mais de 1.000 leitores já se inscreveram para participar dos grupos.

"A grande inovação é o CORREIO ser um dos membros do grupo, participando das conversas. Isso gera enorme valor para quem está ali", explica o editor de Inovação do jornal, Juan Torres.

A iniciativa tem também grande valor para os parceiros, explica o gerente de Marketing do CORREIO, Fábio Góis. "A segmentação dos grupos é muito interessante porque os leitores são muito conectados com aquele assunto específico. Isso torna o espaço uma excelente oportunidade para patrocinadores que queiram chegar direto à palma da mão desse público, vinculando suas marcas a um veículos de informação de qualidade", destaca.

Outros prêmios

Este é o terceiro prêmio internacional em que o projeto dos grupos segmentados de WhatsApp é reconhecido. A iniciativa já venceu o INMA Global Media Awards (categoria Melhor Uso do Mobile) e foi indicado ao Latam Digital Media Awards (categoria Produto Mais Inovador). Além disso, o projeto foi destacado como um dos 12 mais inovadores do mundo usando aplicativos de chat, em um estudo da Global Editors Network (Rede Global de Editores), ao lado de veículos como New York Times, BBC e The Wall Street Journal.