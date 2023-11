Gil Alves . Crédito: Divulgação

Um dos mais representativos eventos de moda do Brasil, considerado a maior passarela preta do país, o Afro Fashion Day (AFD) chega à sua nona edição no próximo 25 novembro, no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador, com uma programação que inclui a Feira da Sé AfroBiz, interações com o público e o tão esperado desfile. Criado para celebrar o mês da Consciência Negra, o Afro Fashion Day busca dar visibilidade para o profissionalismo dos modelos pretos, a cultura afro-brasileira e a criatividade das marcas locais. A entrada é gratuita, com programação acontecendo das 10h às 20h, com desfile previsto para 16h. Quem quiser marcar presença no evento deve ficar atento porque o espaço está sujeito a lotação.

Premiado internacionalmente, Gil Alves será diretor artístico do Afro Fashion Day 2023. Essa será a terceira vez que ele assina a concepção artística do desfile. Graduado em Produção Audiovisual pela Universidade Jorge Amado, formado em Dança pela Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia e pós-graduando em História Afro-Brasileira. Atua como diretor artístico de shows, espetáculos e festivais, como Show Encontro de Fenômenos, Projeto Concha Negra, Projeto Afro Fashion Day, Prêmio YouTube Vozes Negras, Festival Afropunk Bahia e, também, na concepção artística e criativa de projetos audiovisuais.

Um dos seus últimos projetos, o vídeo arte Adupé Obaluaê (Gratitude my father, Obaluaê) do qual foi roteirista, diretor e performer, recebeu prêmios em festivais no Brasil, Europa, EUA e África Ocidental, sendo também um dos diretores selecionados para apresentar a iniciativa no Dance Lab 3, realizado pela Dance Films Association (New York 2023) e no CAS Ordinary Survival Film Festival realizado pelo The Center for Afrofuturist Studies (Iowa City 2023).

Serviço

Afro Fashion Day

Quando: 25 de novembro

Onde: Terreiro de Jesus (Pelourinho)

Horário: das 10h às 20h, com desfile previsto para 16h

Ingresso: gratuito - o espaço está sujeito a lotação

Mais informações em www.correio24horas.com.br/afrofashionday