Teve até dica de finanças no AFD 2023; entenda a dismorfia financeira

Na passarela do Afro Fashion Day 2023 não teve só desfile de moda, não. Teve música, dança e muita performance. Uma das mais inusitadas foi a da rapper soteropolitana Áurea Semiséria, que já entrou em cena mandando a real com uma roupa que, por si só, falava sozinha. Criação do artista plástico e estilista Fagner Bispo, o sobretudo de caimento muito orgânico estampava palavras que não só refletem a realidade econômica da maioria esmagadora dos trabalhadores ao lidar com os boletos de todo mês, como também têm um propósito de educar financeiramente essas mesmas pessoas, comuns como nós.

Na real, foi no conceito musical de palco que fez Semiséria relaxar, porque ela nunca havia participado de um evento de moda como modelo. E foi o gancho ideal para que a artista de Cajazeiras 11 cantasse a inédita Dismorfia Financeira will Bank, letra que discute e amplia um tema caro à instituição financeira: a dismorfia financeira.

Preta, gorda, lésbica e periférica, MC Áurea Semiséria entrou na passarela modelando e, de repente, já estava com microfone em punho cantando versos como “o dinheiro é seu, cê faz o que quiser meu bem / somos reis e rainhas nessa selva de pedra... /... consciência financeira é um direito nosso.../... então, respeita as mina correria que trabalha dia e noite pra criar sua cria”.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio da Vult, Bracell e will Bank, apoio do Shopping Barra, Salvador Bahia Airport, Wilson Sons e Atacadão, apoio institucional do Sebrae e Prefeitura Municipal de Salvador e parceria do Clube Melissa.