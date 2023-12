Muitas Áfricas: looks, histórias e informação no especial com tudo sobre o Afro Fashion Day 2023; veja

Especial Afro Fashion Day. Crédito: Capa de Thainá Dayube em foto de Arisson Marinho

O Afro Fashion Day (AFD) chegou à sua nona edição no sábado passado (25 de novembro) e se reafirmou como um dos mais representativos eventos de moda do Brasil. Considerada a maior passarela preta do país, teve novamente o Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, como cenário. Este ano, o desfile trouxe como tema “Mãe África” e foi dividido em 3 blocos: Afro Realeza, Afro Etnia e Afrofuturismo. Mais uma vez, coube à Fagner Bispo e Filipe Dias o styling a partir das peças criadas pelas marcas.

Com presença da cantora Majur, do coreógrafo Zebrinha e da MC Áurea Semiseria, mais de 70 modelos – sendo 16 escolhidos nas seletivas de bairro - desfilaram looks compostos por roupas e acessórios de mais de 40 empresas e designers baianos. O evento contou com a estreia das marcas de acessórios Cravo e Canela e Fios de África e dos estilistas eleitos no concurso cultural - Christian Jonathas, Deco Sodré e Guilherme Almeida.