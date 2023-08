Agenda Bahia debate transformação, marketing e inovação; veja como foi

Programação do Agenda Bahia se estende ao longo desta sexta-feira (11). Crédito: Marina Silva/CORREIO

O primeiro turno do Agenda Bahia foi marcado por discussões diversas em torno do marketing, transformação energética e inovação. Entre painéis e talks, os palestrantes apontaram tendências para o futuro.



O tema deste ano é Conectados e o evento começou com um vídeo institucional com show de luzes e imagens. Ao todo, serão 10h de palestras e discussões de questões que interferem diretamente no mundo dos negócios.



Na abertura, a sócia diretora do CORREIO, Renata Magalhães, afirmou que o evento será um importante espaço para debater inovação. "Ao longo do painéis teremos a oportunidade de ouvir e aprender com especialistas de diversas áreas, que revelarão suas visões inspiradoras. Espero que seja um dia de muito aprendizado", afirmou.

O prefeito Bruno Reis, que participou da abertura, ressaltou a importância do evento. "É, sem sombras de dúvidas o maior evento de inovação do Nordeste, que vai debetar temas importantes do mundo empresarial, compartilhar informações e permitir que todos possam estar antenados ao que acontece no Brasil e no mundo", disse.

Talks e painéis

O primeiro talk do dia foi intitulado “O mundo figital e o marketing do futuro” é comandado por Silvio Meira, Fundador e Cientista-Chefe da TDS.company, e Rosário de Pompéia, Sócia Fundadora e Diretora de Operações na LeFil Comunicação.

"O marketing do futuro tem uma dinâmica de tempo quase real. Leva em conta ambiente, estratégia e unificação de todas as operações do negócio", pontuou Meira.

Em seguida, o público pode conferir o painel Polos de desenvolvimento do interior. O painel reuniu Donaldson Gomes, editor e colunista de Economia e Política no Jornal CORREIO; André Oliveira, executivo das Áreas Tecnológicas de P&G, Mineração e Agroindústria no Senai Cimatec; Rafael Valverde, CEO da Eolus Consultoria; Paula Ferreira, produtora orgânica e Dona da Orgânicos Do Quintal (Case de atendimento Sebrae Bahia).

Paula falou sobre os desafios de estar no Sertão e se ver como empresária, já que começou como agricultora familiar. "Transformar entendendo como desafio, certificando como unidade produtiva, e entender que para estar no mercado precisava empreender, e aí entra a Orgânicos do Quintal como agro-indústria", disse.

O segundo painel discutiu bioeconomia e transformação energética. Participaram do painel Gustavo Checcucci, diretor de Energia e Descarbonização Industrial da Braskem; Ariane Mayer, head de Inovação Aberta e Sustentabilidade no Grupo SOLVI; Julio Natalense, gerente executivo de Negócios de Carbono da Suzano S.A.; e Rodrigo Gomes Guimarães - Sócio e Diretor de Operações na MKM Biotech.

O talk Case de Florianópolis: a cidade mais inovadora do Brasil encerrou a programação do turno da manhã do Agenda Bahia. A palestra foi comandada por Daniel Leipnitz - Dir. Corporativo e de Rel. Humanas na Visto Sistemas, Pres. do SAPIENS Parque, VC da ANPROTEC e Pres. do Conselho da ACATE.

O Agenda Bahia 2023 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Unipar, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, FIEB, Sebrae e Rede Bahia, apoio da Wilson Sons, Salvador Bahia Airport, Suzano, Sotero, Solví, Salvador Shopping Online, Deloitte e 4events e parceria da Braskem, Rede+ e Latitude 13 Cafés.

Confira como será a programação no turno da tarde:

14:00 Painel | Economia Criativa

Pedro Tourinho - Secretário de Cultura e Turismo de Salvador

Fernando Guerreiro - Diretor teatral, gestor cultural, radialista e presidente da Fundação Gregório de Mattos

Chef Tereza Paim - Embaixadora da gastronomia baiana

Maestro Carlos Prazeres - Regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia

14:40 Talk | Futuro do Futebol

Marcelo Paz - Presidente do time Fortaleza

15:15 Painel | Desafios, impactos e cases da comunidade preta no mundo empreendedor e da tecnologia

Paulo Rogério Nunes - Autor e consultor em Diversidade e Inovação

Alana Sales - Cofundadora da Dumato, sócia da Moderniza, agente de Transformação Estratégica com Foco em Resultados de Impacto e Presidente da AJE - Bahia

Linda Bezerra - Editora chefe no Jornal CORREIO

Hisan Silva - CEO e Diretor Criativo na Dendezeiro

16:15 Painel | O impacto das tecnologias emergentes para o mundo e os negócios

Alex Winetzki - Founder and CEO at Woopi Stefanini and R&D Director at Stefanini Group

Verivaldo Lobo - CEO e Co-fundador da Cubos Tecnologia

Rodrigo Murta - Físico e CEO da Looqbox

Leonardo Moraes - Sócio na Deloitte Cyber Consultoria em Cibersegurança

17:00 Talk | Como conectar distintas gerações no mundo do trabalho

Mauro Wainstock - Sócio da consultoria HUB 40+ (diversidade etária), Linkedin TOP VOICE, Colunista da EXAME

17:35 Painel | Mundo dos Games

Victor Cardozo - Empresário, co-fundador da da BIND – Bahia Indie Game Developers, diretor de arte e sócio na premiada empresa de desenvolvimento de jogos, Aoca Game Lab.

Lucas Freire - CEO na People2People

Bárbara Carvalho - CMO da Go Gamers