Agenda Bahia reúne nomes de peso para discutir o desenvolvimento do estado

Fórum se consolida como um espaço para debates e relacionamento

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 05:00

Especialistas de diversas áreas estarão reunidos no Agenda Bahia 2024 Crédito: Divulgação

Há quinze anos o Agenda Bahia aponta caminhos, sinaliza desafios e gargalos, além de apresentar oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico da Bahia. Notabilizado por reunir alguns dos maiores especialistas nacionais e internacionais em suas áreas de atuação, o espaço de debates e relacionamentos tem como tema “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

A edição será dividida em três eixos: Indústria, Agronegócio e Empreendedorismo. Realizado a partir das 8h no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, seguirá até às 13h30.

O eixo da Indústria vai explorar as principais experiências de importantes nomes do setor. Além do painel que reunirá nomes como Gustavo Boni, coordenador de Global Advocacy da Braskem; Mariana Lisbôa, diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A; e Thiago Andrade, CEO da Petrobahia, o momento ainda contará com uma palestra do CEO da TAV Brasil, Bernardo Figueiredo.

Para entender o momento atual e o que está por vir no agro, o encontro reunirá o presidente-executivo da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), Amaury Pekelman; a vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), Carminha Missio; o CEO da Fazenda Progresso, Fabiano Borré; e o VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen, Marcelo Lyra.

Os painéis da indústria e do agro serão mediados pelo jornalista Donaldson Gomes.

No eixo Empreendedorismo, Claudiana Figueiredo, gerente regional do Sebrae no Sul da Bahia, dividirá o palco com Arthur Lima, CEO da AfroSaúde; Diego Barreto, CEO do iFood; e Ju Ferraz, sócia diretora da Holding Clube, que também será mediadora do momento.

Confira a programação

8h00 | Credenciamento

9h30 | Abertura do evento

9h50 | Eixo Indústria

Bernardo Figueiredo | CEO da TAV Brasil

Gustavo Boni | Coordenador de Global Advocacy da Braskem

Mariana Lisbôa | Diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A

Thiago Andrade | CEO da Petrobahia

Donaldson Gomes | Colunista do Jornal Correio (mediador)

11h00 | Eixo Agronegócio

Amaury Pekelman | Presidente-executivo da Biosul

Carminha Missio | Presidente do IAGRO e vice-presidente da FAEB

Fabiano Borré |CEO da Fazenda Progresso

Marcelo Lyra | VP Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen

Donaldson Gomes | Colunista do Jornal Correio (mediador)

12h05 | Eixo Empreendedorismo

Arthur Lima | CEO da AfroSaúde

Claudiana Figueiredo | Gerente Regional do Sebrae no Sul da Bahia

Diego Barreto | CEO do iFood

Ju Ferraz | Sócia diretora da Holding Clube