Bernardo Figueiredo discute sobre o futuro da indústria no Agenda Bahia 2024

CEO da TAV Brasil será o palestrante do eixo sobre o tema, destacando os desafios e as oportunidades do setor

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 11:45

Bernardo Figueiredo, CEO da TAV Brasil Crédito: WILTON JUNIOR

Bernardo Figueiredo, CEO da TAV Brasil, será o palestrante do eixo Indústria no Agenda Bahia 2024. O executivo participará também do painel sobre o tema, que integra a programação do evento organizado pelo Jornal Correio há 15 edições. O encontro acontecerá na próxima sexta-feira (23), no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), e terá como tema "O futuro e o agora dos setores produtivos". As inscrições para o evento, que são gratuitas, já foram encerradas.

Vasta experiência

Com uma carreira de mais de 40 anos, Bernardo Figueiredo estará ao lado de outros nomes da indústria, trazendo sua vasta experiência para o painel. Formado em economia e com pós-graduação em Análise de Elaboração de Projetos, ele já atuou em diversas posições de liderança no setor de transportes, incluindo a criação de empresas e órgãos como a METROBEL e a EPL, além de sua atuação na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Hoje, como CEO da TAV Brasil, atua na implantação do Trem de Alta Velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, um projeto estratégico para o desenvolvimento da infraestrutura de transportes no Brasil.

Compromisso

Fiel à sua tradição, o Agenda Bahia mais uma vez vai fomentar debates e promover soluções para questões futuras de mais dois eixos, Agronegócio e Empreendedorismo, além do de Indústria, reunindo especialistas para discutir temas que impactam diretamente a sociedade.

Confira a programação:



8h00 | Credenciamento

9h30 | Abertura do evento

9h50 | Eixo Indústria

Bernardo Figueiredo | CEO da TAV Brasil

Gustavo Boni | Coordenador de Global Advocacy da Braskem

Mariana Lisbôa | Diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A

Thiago Andrade | CEO da Petrobahia

11h00 | Eixo Agronegócio

Amaury Pekelman | Presidente-executivo da Biosul

Carminha Missio | Presidente do IAGRO e vice-presidente da FAEB

Fabiano Borré |CEO da Fazenda Progresso

Marcelo Lyra | VP Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen

12h05 | Eixo Empreendedorismo

Arthur Lima | CEO da AfroSaúde

Claudiana Figueiredo | Gerente Regional do Sebrae no Sul da Bahia

Diego Barreto | CEO do iFood

Ju Ferraz | Sócia diretora da Holding Clube

*Programação sujeita a alteração

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

