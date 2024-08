EMPREENDEDORISMO

Cachaça é coisa de mulher: conheça a destilaria da Chapada que produz 20 mil litros da bebida por ano

Comandada pela sommelier e master blender, Adeylsa Matos, Cachaçaria Paramirim se uniu a outros alambiques do país para desenvolver um rótulo de cachaça com status de preciosidade

“A cachaça Paramirim foi fundada em 1996, na Chapada Diamantina, na cidade onde moro. Essa região tem altitude elevada e solo fértil, favorável a produção. Começamos com instalações bem rústicas, ainda sem registro, apenas para a venda em galões, mas com o sonho de registrar e engarrafar o produto.

Temos a pretensão de ainda esse ano ampliar o portifólio com adição de novas madeiras brasileiras. A cachaça é única bebida genuinamente brasileira. O maior desafio que ainda enfrentamos é o preconceito, principalmente com mulheres. Enquanto produtora e consumidora vejo muito isso: “você bebe cachaça?” ou “Mas não é um trabalho masculino”? Fora o preconceito ao próprio produto: “eu não bebo cachaça”. Mas o nosso sonho vem se concretizando. A cachaça cresce em qualidade, o investimento intelectual a torna cada vez mais saborosa e rica em aromas, encantando quem degusta. Meu sonho também é conseguir manter a empresa no patamar que está, ampliando mais. Ver a nossa cachaça entrando no mercado nacional com força total. No mundo de hoje não é fácil não. A gente vai lutando todo dia e erguendo cada vez mais a Cachaçaria Paramirim".