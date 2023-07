CEO da Woopi, Alex Winetzki está confirmado no Agenda Bahia

Alex Winetzki trabalha no mercado de tecnologia focado na Inteligência Artificial. Crédito: Divulgação

A criação e o desenvolvimento de inteligências artificiais (IA) têm sido pautas cada vez mais recorrentes quando se discute o atual cenário do mercado de trabalho em todo o mundo. Em um dos painéis que serão apresentados no Agenda Bahia 2023, o CEO da Woopi Stefanini Alex Winetzki aborda o trabalho das IA na otimização de processos em empresas.



No evento, Winetzki apresenta o trabalho desenvolvimento pela plataforma de Inteligência Artificial Sophie, um produto desenvolvido pela Woopi Stefanini que trabalha com diversas corporações ao redor do mundo com um sistema de tradução automática.

O painel recebe o nome 'O impacto das tecnologias emergentes para setores estratégicas (IA, VR, AR)', onde discute quais as tecnologias emergentes que vão fazer a diferença no mundo e nos setores estratégicos. A apresentação acontecerá no dia 11 de agosto, às 16h15, na sede do Senai Cimatec.

Com o trabalho da assistente virtual, a Woopi Stefanini já lançou parceria com a Microsoft para o desenvolvimento do Voicero, ferramenta de tradução do Microsoft Teams. Acompanhe o correio24horas.com.br para ficar por dentro de todos os convidados que estarão no Agenda Bahia 2023.