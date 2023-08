Empresários aproveitam Agenda Bahia para networking: 'Necessário estar sempre conectado'

Fazer networking é uma ferramenta essencial para a evolução de um negócio. É uma forma de promover sua empresa, se conectar com diferentes pessoas e fortalecer relações profissionais. E não foi diferente no Agenda Bahia. Quem passou pelo evento aproveitou para botar a ação em prática.



Esse foi o caso do empresário Bruno Lima, que foi ao evento pela primeira vez. "Vim me atualizar e saber das novidades no mercado. Trabalho com tecnologia, tenho e-commerce e marketing place, e é necessário estar sempre conectado. Achei bem bacana, e me serviu, sim, para fazer networking", disse.