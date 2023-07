Cofundador da Vale do Dendê, o é empreendedor, publicitário e consultor em diversidade Paulo Rogério Nunes é mais um nome confirmado no Agenda Bahia 2023. O palestrante traz à tona uma discussão sobre os desafios da comunidade preta no empreendedorismo e tecnologia através do seu trabalho de capacitação desse público no mercado de trabalho.



Paulo Rogério é fundador do Vale do Dendê, uma holding social criada em 2016 que tem por objetivo fomentar o ecossistema de inovação e criatividade da cidade de Salvador, com foco no desenvolvimento do protagonismo de jovens afro-brasileiros(as) e da diversidade.