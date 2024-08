TRÊS EIXOS

Pilar estratégico para o desenvolvimento econômico, indústria terá painel no 15º Agenda Bahia

Evento reúne especialistas para debater o impacto econômico e as perspectivas do segmento

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 11:44

Bernardo Figueiredo, Gustavo Boni, Mariana Lisbôa e Thiago Andrade Crédito: Divulgação

A indústria desempenha um papel fundamental na economia brasileira, sendo responsável por 21,2% do emprego formal no país em 2022, com mais de 11 milhões de trabalhadores diretamente envolvidos no setor, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Dada essa importância, é crucial debater o futuro desse segmento, especialmente em um cenário global onde as políticas industriais estão sendo revitalizadas e novos desafios, como a sustentabilidade e a resiliência das cadeias produtivas, emergem como prioritários.

No contexto do Agenda Bahia 2024, essa discussão torna-se ainda mais relevante. O evento, que chega à sua 15ª edição na próxima sexta-feira (23), reunirá especialistas para abordar os rumos da indústria, além do agronegócio e do empreendedorismo – seus outros dois eixos -, e buscar soluções para os desafios que impactam diretamente a sociedade. Com o tema "O futuro e o agora dos setores produtivos", o encontro ocorrerá das 8h às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep. As inscrições, gratuitas, estão encerradas.

O eixo da Indústria vai explorar as principais experiências de importantes nomes do setor. Além do painel que reunirá nomes como Gustavo Boni, coordenador de Global Advocacy da Braskem; Mariana Lisbôa, diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A; e Thiago Andrade, CEO da Petrobahia, o momento ainda contará com uma palestra do CEO da TAV Brasil, Bernardo Figueiredo.

Com uma carreira de mais de 40 anos, Bernardo Figueiredo é formado em economia e tem pós-graduação em Análise de Elaboração de Projetos. Já atuou em diversas posições de liderança no setor de transportes, incluindo a criação de empresas e órgãos importantes como a METROBEL e a EPL, além de sua atuação na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Hoje, como CEO da TAV Brasil, Bernardo lidera a implantação do Trem de Alta Velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, um projeto estratégico para o desenvolvimento da infraestrutura de transportes no Brasil.

Coordenador de Global Advocacy da Braskem, Gustavo Boni tem entre suas atribuições o monitoramento de políticas públicas no Brasil e no exterior, além da elaboração de estratégia global de advocacy em temas prioritários na companhia. Há dois anos vem contribuindo ativamente com a construção do posicionamento do Brasil para o Acordo Global do Plástico. Esse é o primeiro tratado em negociação no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) com foco no gerenciamento de resíduos e no combate à poluição plástica.

Advogada por formação, Mariana Lisbôa é diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A, presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP). Com mais de 20 anos de experiência, sendo a maior parte dedicada ao setor florestal, a executiva representa a Suzano na liderança de projetos envolvendo os setores público e privado em todos os níveis – municipal, estadual, federal e internacional. Ela também lidera a área de Licenciamento Ambiental da companhia, a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo e referência global no uso sustentável de recursos naturais. É apaixonada por impulsionar o crescimento de mulheres no mundo corporativo e por implementar uma agenda ESG estruturada e mensurável, visando mitigar os impactos do negócio para as gerações presentes e futuras.

Thiago Andrade iniciou sua trajetória profissional aos 12 anos, como frentista mirim nos negócios da família. Graduado e especialista em Administração de Empresas e Gestão de Negócios, possui também cursos de extensão e MBA pelas Universidades de Harvard e Vanderbilt, nos Estados Unidos. Atualmente, além de presidir a Petrobahia, é diretor Comercial da empresa, conselheiro Superior do Agronegócio da FIESP (Cosag/Fiesp) e membro da Comunidade Global de Líderes YPO. Sua história é marcada pela busca de soluções inovadoras, especialmente na indústria de energia e biotecnologia.

Programação

8h00 | Credenciamento

9h30 | Abertura do evento

9h50 | Eixo Indústria

Bernardo Figueiredo | CEO da TAV Brasil

Gustavo Boni | Coordenador de Global Advocacy da Braskem

Mariana Lisbôa | Diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A

Thiago Andrade | CEO da Petrobahia

11h00 | Eixo Agronegócio

Amaury Pekelman | Presidente-executivo da Biosul

Carminha Missio | Presidente do IAGRO e vice-presidente da FAEB

Fabiano Borré |CEO da Fazenda Progresso

Marcelo Lyra | VP Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen

12h05 | Eixo Empreendedorismo

Arthur Lima | CEO da AfroSaúde

Claudiana Figueiredo | Gerente Regional do Sebrae no Sul da Bahia

Diego Barreto | CEO do iFood

Ju Ferraz | Sócia diretora da Holding Clube

*Programação sujeita a alteração

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

O Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Acelen, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB, Sebrae e apoio da Bracell, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil, Plano Brasil Saúde, Salvador Bahia Airport, Salvador Shopping, Suzano, Wilson Sons e parceria da Braskem.