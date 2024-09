2024

Podcast Agenda Bahia: 15 anos pensando o futuro do estado; ouça agora

Convidados especiais destacam a importância do fórum realizado pelo jornal Correio

O Agenda Bahia está debutando, e nesses 15 anos ficou conhecido por ser um evento que se antecipa às tendências que envolve o mundo dos negócios, mas outra característica marcante dos debates e palestras é o público. De certa forma, grande parte da plateia que ocupa as cadeiras e que lotou os auditórios nesses 15 anos participou de várias edições do agenda. São profissionais de diversos segmentos.

Para provar a fidelidade a consultora de carreira e liderança Carine Cidade, 50 anos, levou um caderno que recebeu na edição de 2016. "Guardo até hoje", brincou. E continuou "O Agenda Bahia é um evento de atualização. A gente precisa conhecer o mercado. Lembro que no primeiro evento em que eu participei, em 2016, trouxeram baianos que estavam fazendo a diferença lá fora levando todo o nosso conhecimento, o que prova que temos bons profissionais, pessoas qualificadas e empresas que querem fazer a diferença", afirmou. Carine disse que encontra no Agenda Bahia conhecimentos que consegue por em prática com os clientes. Outros profissionais, empresários e autoridades públicas participaram ou assistiram a edição comemorativa, que este ano foi dividida em três blocos: indústria, agronegócio e empreendedorismo.