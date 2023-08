Prefeitura de Salvador vai implantar Escola Digital em parceria com o Senai Cimatec

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta sexta-feira (11) que sua gestão começa no mês de setembro a implantar a Escola Digital de Salvador, em parceria com o Senai Cimatec. A unidade, que vai oferecer cursos técnicos e de extensão universitária, ficará no Comércio.



Bruno falou na abertura da 14ª edição do Agenda Bahia. O prefeito abriu a programação com uma palestra citando outras iniciativas que Salvador tem realizado para modernizar a sua matriz econômica, a exemplo da implantação da Infovia com 800 km de conexão de internet fibra óptica, que deve ser concluída até o final deste ano, o programa Salvador Tech, que oferece capacitação profissional em tecnologia, e a implantação do Hub Salvador, estrutura no Comércio para abrigar empreendimentos de inovação.