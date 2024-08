TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Saiba como a macaúba será utilizada para a produção de biocombustíveis na Bahia

Um fruto de interior amarelo e casca marrom, popularmente conhecido como macaúba ou coco-de-espinho, é a principal aposta para a produção de biocombustíveis na Bahia. Isso ocorre em decorrência do projeto da Acelen, empresa que controla a Refinaria de Mataripe na Região Metropolitana de Salvador, que visa utilizar a semente do fruto para geração de diesel renovável e combustível sustentável de aviação. O plano foi um dos assuntos do Agenda Bahia 2024, durante o painel “O Agora e o Futuro do Agro”, que reuniu quatro personalidades do setor agroindustrial na manhã desta sexta-feira (23).