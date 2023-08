Sites que disponibilizam vagas online desempenham um papel crucial na busca e oferta de oportunidades de emprego. Essas plataformas são uma ferramenta indispensável tanto para candidatos quanto para empregadores que desejam contratar novos talentos. A Sólides, empresa de tecnologia para gestão de pessoas de pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, por exemplo, oferece mais de 400 vagas para Salvador e região.



As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, como administrativo, agronegócio, comercial, compras, educação, engenharia, financeiro, jurídico, marketing, recursos humanos, saúde, tecnologia e turismo. Os formatos de trabalho variam entre presencial, híbrido e remoto, atendendo às preferências dos candidatos. Além disso, as vagas contemplam diferentes níveis hierárquicos, desde estagiários até especialistas.