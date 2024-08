Contagem regressiva

Tudo pronto para o Agenda Bahia 2024

Empresários e representantes do Poder Público devem se reunir para discutir desenvolvimento do estado

Os preparativos para a realização da 15ª edição do Agenda Bahia já estão concluídos. O evento, que acontece no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), vai reunir representantes do Poder Público e da iniciativa privada, acontece nesta sexta-feira (23), das 09h às 13h.