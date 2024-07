FALHA EM SOFTWARE

"Apagão global expõe grande dependência digital da sociedade", afirma professor

Pane no sistema Windows afeta operação de aeroportos e bancos em todo mundo, inclusive no Brasil

Uma pane causa pela falha operacional de uma ferramenta da empresa CrowdStrike durante a atualização dos sistemas de segurança do sistema Windows interrompeu as atividades de diversos setores na manhã dessa sexta-feira (19). O incidente resultou problemas em diversos países como os Estados Unidos, Austrália, Coreia, Inglaterra e, com menor força, no Brasil.