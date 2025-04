RELIGIÃO

Aplicativos de namoro para cristãos se espalham pelo Brasil: conheça quatro deles

Para pesquisador, esse é mais um serviço que une lógica mercadológica e religião

Carolina Cerqueira

Publicado em 12 de abril de 2025 às 05:00

Ao menos 4 aplicativos de namoro para cristãos funcionam no Brasil Crédito: Ilustração/Thainá Dayube

Idade, profissão, hobby, gosto musical e aparência costumam ser os critérios pensados por usuários de aplicativos de relacionamento para decidir se passam para a direita ou para esquerda uma pessoa, ou seja, se ela é interessante ou não. Para os cristãos, no entanto, a religião é o item do topo da lista. Tendo dificuldade de encontrar quem desse importância às mesmas coisas que eles nos aplicativos comuns, resolveram criar plataformas exclusivas para a comunidade. >

No Brasil, ao menos quatro aplicativos estão disponíveis. Eden veio primeiro, em 2018. Em seguida, Gospel Love e Salt, em 2020 e 2021. Por fim, o Achei chegou em novembro de 2024. Eles acolhem diversas vertentes dentro do cristianismo e permitem que os usuários filtrem a denominação que buscam.>

O CORREIO testou os aplicativos e encontrou integrantes das mais diversas igrejas, sendo a maioria jovens na faixa dos 20 anos. Um deles, de 19 anos, afirmava amar Deus acima de tudo e querer formar uma família. Outra, de 22, dizia acreditar que um relacionamento sólido se constrói com respeito, amizade e, acima de tudo, fé. >

Usuário pode sinalizar qual igreja Crédito: Captura de tela

No Gospel Love, recados aparecem em inervalos de tempo para os usuários. O recebido durante o teste para a reportagem foi: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe - Mateus 19:6." Por lá, cada um pode exibir seu provérbio favorito no perfil. Um dos encontrados foi: "Seja fiel a sua mulher e dê seu amor somente a ela - Provérbios 5:15." >

Na descrição, o Eden diz que tem como objetivo formar “famílias felizes” entre jovens. É feita a explicação de como surgiu a ideia do aplicativo: “Os valores espirituais se tornaram raros. Amor e emoções foram substituídos por necessidades básicas baseadas em estímulos primários. Infelizmente, é muito difícil para homens e mulheres obedecerem às Escrituras e viverem uma vida divina para encontrar um parceiro fiel.” >

Usuário pode destacar o versículo favorito Crédito: Captura de tela

O Gospel Love diz que serve para que pessoas com os mesmos princípios cristãos possam se encontrar. Há uma lista das principais vertentes bem-vindas: Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Batista, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Adventista do Sétimo Dia, Presbiteriana, Deus é Amor, Luteranas, Pentecostais, Igreja Católica. >

O Salt diz que quer conectar pessoas que namorem mantendo “o foco no Altíssimo, em Jesus”. Nos comentários, um usuário disse que, com o aplicativo, espera “encontrar uma parceira para a vida”. >

Experiências >

Esse foi o caso da administradora Bárbara Carvalho, de 40 anos, que é de Feira de Santana e contou com a ajuda da tecnologia para encontrar o marido Marcus. Mas o encontro aconteceu em abril de 2008, quando os aplicativos não eram tão populares assim, dando lugar aos sites. >

“Eu e minha irmã conversávamos sobre namoro e eu soube que havia um site cristão para namoro. Resolvi me cadastrar porque, sendo evangélica, não queria me relacionar com alguém que não professasse a mesma fé que eu”, conta Bárbara. >

Ela encontrou no site Amor em Cristo o perfil de Marcus e se interessou. Eles trocaram mensagens por lá e, depois, passaram para os finados MSN e Orkut. A amizade se tornou namoro e, depois anos depois, eles se casaram. Já são 17 anos de casamento, que rendeu uma filha de sete anos. >

Esse cenário é o que uma mulher evangélica de 44 anos que mora em Fortaleza (CE) e preferiu não ter o nome revelado quer alcançar. Ela já usou os aplicativos Eden, Achei e Gospel Love e preferiu não se identificar por acreditar que as pessoas ainda têm muito preconceito com usuários de plataformas de relacionamento. >

Usuária diz estar em busca de um homem de Deus Crédito: Captura de tela

Conta que já conversou com alguns homens e saiu com um deles por duas vezes. Nenhum correspondeu às expectativas que havia criado. “Mesmo estando em aplicativos de namoro para cristãos, tem pessoas ali que não estão prontas para se relacionar. Na prática mesmo, se dizem cristãos, mas a maioria não é praticante, só busca sexo casual”, argumenta. >

A usuária espera encontrar alguém com a mesma perspectiva que ela sobre relacionamentos, que queira algo sério e que tenha a mesma fé. “Para mim, isso é muito importante”, diz. Questionada sobre outros métodos usados para encontrar um par romântico, ela responde, bem-humorada: “Na igreja são todos casados, por isso apelei para os aplicativos." >

Mercado >

O sociólogo e antropólogo Taylor de Aguiar, doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pesquisa o universo evangélico desde 2015 e diz perceber a religião como um nicho de mercado em potencial no contexto atual. "Desde a década de 1990, principalmente, o termo gospel vem sendo utilizado para fazer referência a esses produtos que têm símbolos religiosos na lógica comercial", observa.>

Aplicativo Achei Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"As igrejas vêm se segmentando, criando departamentos para jovens, para mulheres, para casais. O foco é a fidelização do público e o ato missionário. Essa é uma lógica de segmentação mercadológica. Não admitem isso, até veem como uma acusação, mas é o que percebemos enquanto estratégias de adaptação das igrejas nos tempos atuais", acrescenta Taylor. >

Para ele, a ideia de ter aplicativos voltados somente para cristãos, como um nicho, é um resultado de uma percepção geral de que haveria uma decadência moral na sociedade. "Em grupos religiosos, isso se acentua. A religião é uma das alternativas tradicionalistas encontradas para ir contra o que seria uma maré da crise moral", analisa o pesquisador. >

Escolhi Encontrar >

O desenvolvimento de um aplicativo é o objetivo do movimento Eu Escolhi Esperar. Enquanto ele não é lançado, o grupo coordena o projeto Escolhi Encontrar. "Queremos ajudar as pessoas a fazerem a escolha certa na hora de encontrar alguém especial. Temos um perfil no Instagram, através do qual promovemos interações nos comentários e nas lives, uma comunidade no Telegram e também promovemos encontros presenciais para unir casais", diz o movimento. >

Aplicativo Gospel Love Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A coordenadora é a escritora e psicanalista clínica Letícia Bernardes. Ela está solteira há 13 anos, em busca de "um homem de Deus", e produz conteúdo no perfil @leticiaahbernardes. "Não é apenas um relacionamento, é a união de propósitos. Conheci pessoas ao longo desses anos, mas percebi que não estavam alinhadas com os propósitos de Deus na minha vida", conta. >