Cheiro da vagina pode indicar que tem algo de errado; saiba como deve ser a higiene

Ao menos uma em cada dez mulheres não conhece bem o cheiro da própria vagina e não saberia identificar quando há algo de errado, inclusive um corrimento anormal. O dado faz parte do estudo do Ipec encomendado por Gino-Canesten e divulgado em um evento em Salvador na última quarta (28). No caso do corrimento, quando ele vem acompanhado de coceira, ardência e vermelhidão, pode ser sinal de que algo está errado.