DETERMINADO!

Com parkinson aos 41 anos, baiano se prepara para triathlon ao adotar esporte como aliado

Empresário tem o sonho de dançar a valsa com a filha na festa de 15 anos

Luiz Carlos Castelo Branco, de 41 anos, mais conhecido como Junior Castelo, foi diagnosticado com parkinson há dois anos e meio. Desde então, o empresário e publicitário baiano vem adotando o esporte como aliado e se prepara para participar do primeiro triathlon.

"Será minha primeira prova de triathlon. Sempre fui competitivo, mas um atleta de fim de semana de futebol, corrida, beach tennis, etc. Comecei fazendo provas de 5km, 10km, 16km até 21km e consegui terminar todas. Me despertou a ideia de encarar mais esse desafio e irei disputar o TRITON 1 em abril", explica.

O TRITON 1 Salvador é a etapa que abre o calendário brasileiro do TRITON World Series em 2025 e acontecerá em 6 de abril, na Bahia. Trata-se do formato tradicional de triathlon, com provas de natação, corrida e ciclismo em um dia). O evento vai acontecer na Praia de Placaford e a prova será disputada em três opções de distância: Sprint, Middle e Long.