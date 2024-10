DIA DAS BRUXAS

Doces ou travessuras? 12 opções de produtos para sua festa de Halloween

No combo das 'gostosuras' tem de docinho, cupcakes, brownie, pizza, hambúrguer e até café da manhã temático

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 27 de outubro de 2024 às 05:00

Halloween na Caixa da Cupcake de Grife Crédito: Divulgação

Prepare a fantasia, os adereços assustadores e aposte em uma maquiagem assombrada que não vai deixar ninguém dormir. Ah, e por favor, tenha doces ao alcance quando baterem na sua porta. O dia 31 de outubro não tem nada de muito tradicional no Brasil comparado aos Estados Unidos, porém, a brincadeira do Halloween está ficando cada vez mais séria por aqui.

Não por um acaso, a data 'gringa' tem ganhado mais adeptos, a ponto de marcas de diversos segmentos se mostrarem empenhadas em conquistar esse cliente 'sombrio' com produtos temáticos no Dia das Bruxas. Na Cupcake de Grife, por exemplo, o Halloween só fica atrás no volume de vendas do Natal e da Páscoa e já ocupa a terceira posição de data mais importante.

“Já vínhamos sentindo uma demanda maior por doces nesta época. Muitas clientes entravam em contato para encomendar doces decorados”, comenta a proprietária da marca, Germana Barreto. Esse ano, além dos cupcakes, brigadeiros e brownies, Germana apostou também na versão ‘Halloween na Caixa’.

Fato é que a data importada de morta não tem nada e está cada vez mais incorporada no calendário brasileiro. Na busca incessante por gostosuras, listamos na página 12 opções de produtos ‘arrepiantes’ que custam a partir de R$ 2,50 e vão desde um docinho até um café da manhã temático. Está liberado até repetir o nome 'Beetlejuice' três vezes só para dividir o combo. Confira.

VEJA 12 'GOSTOSURAS' TEMÁTICAS PARA O DIA DAS BRUXAS

1. Malu Donuts (@malu_donuts)

São seis modelos de donuts para o Halloween com a opção de acrescentar recheio ou não. Acima de 15 unidades, o cliente ganha 10% de desconto.

Donut Halloween da Malu Donuts Crédito: Divulgação

Onde encontrar No Instagram ou pelo WhatsApp (71) 9 8152-1327. Quanto custa R$ 12 (com cobertura/ sem recheio) | R$ 14 (com cobertura + recheio).

*

2. Cupcake de Grife (@cupcakedegrife)

O sucesso dos pedidos fica por conta da versão ‘Halloween na Caixa’, uma box com doces artesanais e decorados com guloseimas que remetem à data. A Cupcake de Grife também preparou caixas com bombons temáticos, cupcakes e brigadeiros.

Bombons temáticos da Cupcake de Grife Crédito: Divulgação

Onde encontrar Os pedidos podem ser confirmados através do WhatsApp da confeitaria (71) 9 8119-7067. Quanto custa Bombons de Oreo com Nutella: R$ 48 (caixa com 6 unidades) | Caixa com 12 brigadeiros coloridos: R$ 40 (12 unidades) | Caixa com mini cupcakes decorados: R$ 89 (12 unidades) | Halloween na Caixa: R$ 129.

*

3. Bendito Salgado (@benditosalgado)

Brigadeiro Black, Brigadeiro Pumpkin, Bombom Fantasminha, Bombom Múmia, Brigadeiro Moon Black e Brigadeiro Orange. Além da box de doces temáticos Halloween com 42 unidades e sete sabores diferentes, a marca tem também opções de tortas personalizadas cupcakes e mini hambúrguer.

Mini hambúrguer do Bendito Salgado Crédito: Divulgação

Onde encontrar Diretamente no site www.benditosalgado.com.br com entrega expressa para pedidos com até três horas de antecedência. Mais informações no WhatsApp (71) 9 9910-4475. Quanto custa Box de Doces Temáticos R$ 199,70 (42 unidades) | Torta Personalizada: A partir de R$ 229,90 | Cupcakes: R$ 249,70 (kit com 12 unidades) | Bolo de Pote: R$ 24,90 | Mini-hambúrgueres: a partir de R$ 189,70 (kit com 25 unidades) | Kit Amor Halloween: R$ 197,90 (1 Caseirinho Doce + 1 Caseirinho Salgado + 1 Mini Torta Salgada + 9 Quiches Salgadas + 4 Docinhos Finos + 2 Brigadeiros G de Oreo).

*

4. Doce Nikita (@docenikita)

A Nikita trabalha apenas com brigadeiros gourmet. Entre as opções há formatos especiais na temática do Halloween.

Brigadeiros gourmet da Nikita Crédito: Divulgação

Onde encontrar Os pedidos podem ser feitos pelo Instagram e WhatsApp (71) 9 9240-1511. Quanto custa Brigadeiros no formato de Frankenstein, caveira, bruxa e abóbora de carinha: R$ 80 (caixa com 25 unidades sortidas)/ R$ 25,50 (caixa com 3 abóboras com cabinho de cravo mais três brigadeiros carimbados no sabor Ninho).

*

5. Menina do Donut (@meninadodonut)

O combo assustador vem com 16 donuts médios decorados com opção de adicionar recheio.

Combo Assustador da Menina do Donut Crédito: Divulgação

Onde encontrar Pedidos pelo Instagram e no WhatsApp (71) 9 8798-6233. Entregas acontecem de segunda a sexta das 10h às 19h e nos sábados das 10h às 16h. Quanto custa R$ 69,90 (+ R$ 30 com recheio)

*

6. John Delícias (@johndelicias)

Feito com brigadeiro branco e de chocolate coberto com chocolate meio amargo, riscos de chocolate branco e olhos vermelhos de confeito de chocolate, a múmia de casadinho é um dos doces mais vendidos. No cardápio da confeitaria tem também bentô cake e bolo temático decorado.

Múmia de casadinho da John Delícias Crédito: Divulgação

Onde encontrar Pedidos via WhatsApp (71) 99153-5572. As encomendas podem ser feitas com até dois dias de antecedência. Quanto custa Brigadeiros em formatos de caveira, abóbora, dedo e morcego: a partir de R$ 1,95 a unidade (sabores variados) | Docinhos finos de fantasminha de Ninho com Nutella, olho de uva, chapéu de bruxa de chocolate e múmia de casadinho: a partir de R$ 2,50 (a unidade) | Bentô cakes com decoração de abóbora e caveira: a partir de R$ 55 | Bolo enterro: R$ 110.

*

A linha tem kits de biscoitos amanteigados de chocolate cobertos com glacê real, nos formatos de fantasminha, abóbora, chapéu de bruxa e morcego. A coleção tem também biscoitos de Bruxinha, Drácula e Frankenstein.

Kit de biscoitos amanteigados da Biscoitê Crédito: Divulgação

Onde encontrar No site da marca www.biscoite.com.br e nas lojas físicas no Shopping da Bahia e no Shopping Paralela. Quanto custa R$ 42,90 (4 unidades) | R$ 22,90 (biscoito de 60g).

*

8. Go Coffee (@gocoffeebrasil)

A Go Coffee acrescentou o Frappe Abóbora Spice ao cardápio. A bebida está disponível até o dia 31 de outubro.

Frappe Abóbora Spice da Go Coffee Crédito: Divulgação

Onde Encontrar Em Salvador, a loja da marca fica na Rua Minas Gerais, 339 – Pituba. O horário de funcionamento é de 8h às 19h (segunda-feira), 8h às 19h30 (terça-feira). De quarta a sexta, das 8h às 20h. Sábado das 9h às 20h e domingo das 9h às 19h. Quanto custa R$ 25.

*

O combo Mistério acompanha uma pizza média das mais pedidas + uma pizza brotinho Halloween (recheada de creme de baunilha e brigadeiro de chocolate) + duas Fantas Mistério (lata).

Combo Mistério da Domino's Pizza Crédito: Divulgação

Onde Encontrar Nas unidades da marca em Salvador. Pedidos também pelo site www.dominos.com.br. Quanto custa R$ 69,90.

*

10. The B Burger (@thebburgersbrasil)

Com maionese roxa, o Combo do Mistério entrou no cardápio da hamburgueria por tempo limitado até o dia do Halloween. No kit vem o hambúrguer, batata frita, bala Fini Tubes BOO e refrigerante.

Combo do Mistério da The B Burger Crédito: Divulgação

Onde Encontrar A marca tem unidades no Shopping da Bahia, Shopping Paralela e no Shopping Bela Vista. Quanto custa R$ 39,99 (combo).

*

11. Viva Gula (@vivagula)

Pela primeira vez, a confeitaria montou um cardápio com diversas opções de tortas decoradas, doces, alfajores e brownies.

Bolo Caseiro Oreo Halloween da Viva Gula Crédito: Divulgação

Onde Encontrar Nas lojas da Viva Gula, no site www.vivagula.com.br e nos pedidos via WhatsApp (71) 9 9967-6671. As unidades físicas estão localizadas no Shopping Barra, Shopping da Bahia, Shopping Bela Vista, Salvador Shopping, Shopping Paralela, Salvador Norte, Parque Shopping e Boulevard Feira de Santana. Quanto custa Torta Halloween: R$ 209 (Tamanho P)/ R$ 249 (Tamanho G) | Bolo Caseiro Oreo Halloween: R$ 59,90 (Tamanho P)/ R$ 79,90 (Tamanho G) | Mix de 4 Bolinhos: R$ 29,90 (kit) | Docinhos temáticos: R$ 3 (tortinha de chocolate, brigadeiro colorido, brigadeiro aranha, abóbora) | Donuts Halloween: R$ 12,90 (unidade)/ R$ 65,90 (caixa com 6 unidades) | Alfajor Halloween: R$ 12,90 (unidade) | Brownie com Nutella: R$ 15,90 (unidade).

*

12. Super Pão Master (@superpao_master)

Nas unidades da Pituba e de Patamares, a padaria vai oferecer um café temático no domingo (27) das 7h às 11h30. Entre as opções do cardápio, tortas, cupcakes, doces, donuts, pão de mel, cookies, sobremesas e salgados, além de frutas e bebidas. Crianças ganham brinde no dia.

Café da Manhã Temático vai ter diversas opções de doces e sobremesas Crédito: Divulgação