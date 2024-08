MÚSICA CLÁSSICA

Em Salvador, violinista francês comemora 20 anos de 'orquestra sem maestro'

David Grimal percorrerá o interior do estado, pela primeira vez, em turnê com 14 jovens do Neojiba

Tharsila Prates

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 11:00

David Grimal posa no Parque do Queimado Crédito: Ana Albuquerque

Paris está na moda. Mais do que nunca. Enquanto brasileiros tentam medalhas de ouro, prata e bronze na Cidade Luz, a Bahia recebe um grande nome francês da música clássica. O violinista David Grimal estará novamente com o Neojiba e, pela primeira vez, se apresentará em cidades do interior do estado, além da conhecida Salvador. Irá com o pianista baiano Ricardo Castro e, como o grupo de instrumentistas é menor, eles farão como a orquestra ‘Les Dissonances’, criada por Grimal há 20 anos: tocarão sem um condutor à frente.

Em um concerto convencional, os músicos entram no palco, seguidos do spalla (primeiro violinista) e, na sequência, aparece o maestro, sob aplausos do público e dos arcos dos violinos. É a figura central da apresentação. Ele se posiciona de costas para a plateia e comanda a execução do programa. Ao final, destaca os seus comandados para receberem os aplausos finais.

Em 15 anos como solista convidado, Grimal conta que estabelecia uma relação somente com os maestros, e não com os músicos das orquestras. Conversando com os artistas, eles também diziam se sentir diminuídos nessa engrenagem. E isso não o deixava feliz. Até que Grimal pensou na experiência de tocar como os grupos de câmara, sem a batuta do maestro.

A aventura, como ele chama, cresceu e virou uma orquestra sinfônica, com diretor artístico (ele, nessa função), mas sem um maestro como personagem principal. No último concerto, a orquestra se apresentou com 104 integrantes, executando A Sagração da Primavera (de Stravinsky). E não é sempre que você assiste a um concerto com essa quantidade de músicos sem um regente.

"O trabalho que eu faço é de permitir aos músicos se expressarem artisticamente." David Grimal Violinista

O formato de grandes orquestras sem maestro não virou uma tendência, necessariamente. A própria sinfônica fundada por Grimal não tem perspectiva de temporada em 2025 - embora esteja se apresentando este ano. E desde 2004.

Há uma semana, porém, quem esteve no Teatro Salesiano, em Salvador, pôde ver 52 músicos do Neojiba e mais 30 convidados da América Latina e África executarem a obra Huapango, do mexicano José Pablo Moncayo, sem maestro. Ricardo Castro assistiu ao espetáculo sentado, no palco.

Grimal considera o projeto que fundou “uma aventura extraordinária, humana e intelectual” e “algo que, talvez, fique como uma utopia concreta”. “As pessoas não estão, neste momento, prontas à coletividade. A sensação que eu tenho é que elas buscam ser dirigidas. O projeto é uma ideia social-democrata ideal. E hoje o mundo está indo para outros caminhos”, afirma Grimal, sobre o balanço dos 20 anos ‘das Dissonâncias’.

Para dar esse nome ao sonho, Grimal se aproveitou de um termo técnico da música: dissonância, que representa uma tensão harmônica, mas soa interessante.

Agora é a vez de 14 jovens do Neojiba - selecionados entre o naipe de cordas da orquestra principal - tocarem com Grimal, sem maestro. A Camerata percorrerá as cidades de Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Lençóis e Salvador, entre os dias 5 e 11 de agosto, seguindo essa filosofia coletiva. A entrada para todos os concertos é gratuita (veja programação abaixo). O público vai se encantar com obras de Bach, Shostakovich, Villa-Lobos e até do conquistense Elomar Figueira Mello.

Camerata Neojiba percorrerá quatro cidades do interior Crédito: Fran Marrocos/ Divulgação

Já neste domingo (4), na capital baiana, Grimal e Castro se apresentam com as Sonatas de Brahms, às 11h, no Parque do Queimado, no bairro da Liberdade.

“David foi convidado por ser um grande músico, que pode inspirar os jovens dessa Camerata, por ter essa visão de comunidade e de trabalho coletivo, e pelo prazer e honra que tenho de tocar com ele. É uma presença que nos anima”, afirma Castro. Très chic.

Confira a programação da turnê Camerata Neojiba pela Bahia

Salvador - Domingo (4), às 11h. Sonatas de Brahms com o violinista David Grimal e o pianista Ricardo Castro, no Parque do Queimado, Liberdade. E dia 11 de agosto, às 11h, com o encerramento da turnê Camerata Neojiba na Bahia

Ilhéus - 5 de agosto, às 19h, Catedral São Sebastião

Itabuna - 6 de agosto, às 19h, Teatro Candinha Dória

Vitória da Conquista - 7 de agosto, às 19h. Centro Cultural Camilo de Jesus Lima