STREAMING

Em seu canal sobre cultura pop, André Barcisnki vai na contramão do óbvio

Jornalista, autor de biografia de Nelson Ned, dá dicas de filmes e música. “Quer saber sobre o último filme da Marvel? Então sugiro procurar em outro lugar", diz ele na apresentação do canal

“Muita gente está fazendo coisas sobre o tema do momento, sejam novelas, BBB ou filmes. E eu não tenho paciência para disputar este mercado”, revela Barcinski. O critério, portanto, é absolutamente pessoal, baseado no gosto do próprio jornalista. Se está lendo um bom livro, ele vai lá e recomenda. Se revê um filme antigo de que gosta, nasce um novo vídeo. Foi assim, por exemplo, que surgiu a lista Meus Cinco Filmes Policiais Prediletos, em que destaca Operação França (1971), com Gene Hackman. >

Há também um outro em que aponta suas comédias favoritas e é notório que Barcinski não tem preconceito: ele vai do clássico A General (1926), exemplar do cinema mudo, até o besteirol Corra que Polícia Vem Aí (1988). Os comentários são sempre informais, como se o jornalista batesse um papo com o espectador, muito à vontade.>

Já está nas plataformas de música a canção Cadência Nobre, que Emanuelle Araújo gravou com participação do Ilê Aiyê. A composição é da dupla Tenison Del Rey e Edu Casanova, que têm composições gravadas por Ivete Sangalo, Chiclete com Banana e Daniela Mercury, entre outros artistas. Segundo o crítico de música Sérgio Martins, em material de divulgação do single, a canção "passa exatamente a sensação de paz que invade a nossa alma após presenciar um desfile do Ilê Aiyê – a força da percussão, encorpada por teclados (que emulam a sonoridade da axé music da virada dos anos 1980 e 1990) e uma orquestra de cordas, que faz 'cama' para a voz adocicada de Emanuelle, o que resulta num clima celestial". A cantora lembra como foi apresentada à composição: “Estava na minha casa em São Paulo quando recebi a música, em versão voz e violão. Foi tão impactante que comecei a chorar. Meu marido perguntou até o que tinha acontecido. Disse: ‘Me dê solidão e não te preocupa porque é uma coisa boa’”. A maior parte das gravações aconteceu em Salvador, no estúdio W.R. As cordas têm uma peculiaridade: foram gravadas pela Tallin Studio Orchestra, grupo sinfônico da Estônia. >