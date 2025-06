MOBILIDADE

Com 76% das infrações por velocidade, BR-324 é motivo de alerta no São João

Ao todo, foram mais de 61 mil autuações registradas na rodovia em 2025 - 46,8 mil por velocidade acima da máxima permitida. O número já é 10% maior do que o mesmo período do ano passado

Thais Borges

Publicado em 9 de junho de 2025 às 05:00

BR-324/Saída de Salvador Crédito: Divulgação/ViaBahia

Desde janeiro, mais de 61 mil infrações de trânsito foram registradas na BR-324, no trecho que liga Salvador a Feira de Santana. O maior problema foi a velocidade: pelo menos 76% delas foram por condutores que dirigem acima dos limites da via, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O número deste ano, que contabiliza até o último dia 3, já é 10% maior do que o mesmo período do ano passado. >

A principal rodovia federal baiana é um dos focos de atenção das autoridades de trânsito tanto pela proximidade com o São João quanto pelo fim da administração da ViaBahia. No dia 15 de maio, o contrato com a antiga concessionária foi suspenso. Desde então, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é o responsável pela administração, manutenção, operação e conservação das rodovias. >

De acordo com a chefe do núcleo de comunicação da PRF, Fernanda Maciel, ainda que a ViaBahia tenha saído, ainda há monitoramento por radares e por câmeras no Centro de Controle Operacional da corporação. Ela explica que, este ano, os agentes observaram um grande número de infrações de velocidade. >

“Por isso, nos últimos anos, a gente intensificou a fiscalização através de radares móveis", diz, referindo-se aos equipamentos que não têm posição fixa na rodovia e, assim, podem surpreender os motoristas. “O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas rodovias da Bahia e a gente intensificou esse tipo de fiscalização", acrescenta. >

Ao todo, foram mais de 46,8 mil infrações por velocidade acima da máxima permitida. Dessas, 42 mil foram por transitar com velocidade 20% do que o indicado. Em um mês movimentado como junho, em que o fluxo chega a ser 20% maior do que meses em que não tem feriado, o perigo de acidentes aumenta. O período junino é o que tem o maior fluxo de veículos nas rodovias da Bahia. >

No ano passado, cinco milhões de veículos trafegaram ao longo do mês - desses, 1,2 milhão foi apenas nos dias 20 a 25, que envolviam os festejos de São João. Esse contingente se refletiu nos problemas. Só no trecho de Feira a Salvador, foram 55 acidentes em junho, com 71 feridos, em 2024. Foi maior do que junho de 2023, quando a PRF registrou 47 sinistros com duas mortes. >

Operação>

Diante desse cenário, a operação especial de festejos juninos da PRF começa no dia 16 e segue até 29 de junho, quando se celebra a festa de São Pedro. "No São João deste ano, temos dois diferenciais: primeiro, a proximidade do feriado de Corpus com o feriado de São João, o que vai acabar intensificando ainda mais esse fluxo de saída", adianta Fernanda. >

A expectativa da PRF é que a saída de Salvador aconteça com o maior número de veículos entre os dias 18 e 19. Além disso, não há mais cobrança de pedágios na BR-324, tal qual na BR-116, que também era administrada pela ViaBahia. >

Inicialmente, houve reuniões com o Dnit para discutir a possibilidade de abrir as antigas cabines de pedágio para os veículos passarem direto. Isso porque, desde o dia 15, há um redirecionamento do fluxo para as laterais das praças de pedágio e radares de velocidade para garantir o limite máximo na área. >

“Se houvesse a abertura das praças, a gente teria uma possibilidade de choque dos veículos com as estruturas. Ao mesmo tempo, não haveria uma ajuda muito grande com relação ao fluxo, porque tem um alargamento na praça, mas tem o afunilamento logo em seguida. Então, em conjunto, os órgãos chegaram à conclusão de que, para a maior segurança viária, devemos manter como está”, pontua. >

Desde a saída da concessionária, cresceram os relatos de condutores sobre a lentidão no fluxo da BR, devido aos serviços de manutenção que estão sendo feitos. Com as obras, é comum que, em períodos do dia, uma das faixas seja interditada. >

Em nota, o Dnit informou que não tem previsão para concluir as intervenções. Além disso, o órgão vai continuar fazendo a manutenção da rodovia até uma nova concessão, cujo leilão está previsto para acontecer em dezembro. No entanto, os serviços na estrada serão suspensos durante a operação junina. No sentido Salvador-Feira, a suspensão será do dia 18 ao dia 25, enquanto pela direção Feira-Salvador, a interrupção vai acontecer entre os dias 19 e 25. >

Cuidados>

Durante todo o período, haverá fiscalização com radares móveis, além dos fixos que já ficam espalhados na rodovia. Além disso, os policiais devem ficar atentos a condutas que são consideradas mais frequentes nessa época do ano, segundo a chefe do núcleo de comunicação da PRF. >

Uma das infrações mais comuns é a de transitar pelo acostamento. “Muitas pessoas tentando fugir dos congestionamentos acabam com essa conduta. Estaremos de olho, porque é uma das coisas que a gente acompanha também pelas câmeras do centro de controle", explica Fernanda Maciel. >

Condutores que passarem pelos pontos de fiscalização da PRF também poderão ser submetidos ao teste do bafômetro. “Quando a gente fala de festas, infelizmente elas estão associadas ao consumo de bebidas alcoólicas, ainda mais no São João, com a tradição do licor".>

Ultrapassagens também serão observadas com o monitoramento de câmeras, mas principalmente na BR-116, onde há mais trechos de pista simples e, como consequência, mais ultrapassagens indevidas. “Outra questão para os condutores é o alerta do cinto de segurança, que é de uso obrigatório para todos os passageiros. Muitas pessoas se deslocam também por transporte coletivo e, infelizmente, no ônibus, há uma falsa sensação de segurança. Muitos acabam negligenciando o cinto", completa. >