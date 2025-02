TEATRO

Espetáculo musical em homenagem a Dorival Caymmi ganha segunda temporada

Apresentações acontecem em fevereiro no Teatro Solar Boa Vista de Brotas

As composições de Caymmi serão cantadas e tocadas ao vivo, intercaladas com dança, poesia e interpretação. O espetáculo tem direção de Fábio Viana.

As apresentações acontecem no Teatro Solar Boa Vista de Brotas, nos dias 7 e 8 de fevereiro às 19h e, no dia 9 às 18h. Os ingressos custam R$30 a inteira e R$15 a meia. Estão à venda no Sympla, neste link.