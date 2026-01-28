AGENDA CULTURAL

Folia mirim: bailinho de pré-Carnaval inicia programação infantil

Evento será neste domingo, em estacionamento de shopping

Thais Borges

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:15

Bailinho acontece no estacionamento G0 do Shopping Bela Vista Crédito: IR Photografia

A folia dos pequenos também já começou em Salvador. Crianças e famílias podem participar do tradicional Bailinho do Bloco Happy neste domingo (1º), no estacionamento do Shopping Bela Vista, a partir das 17h, com brinquedos All Inclusive.

Um dos destaques desse ano é a participação da banda Me Siga, grupo de percussão que leva para o palco uma sonoridade vibrante, conectada às raízes do samba e da música afro-baiana.

A proposta do Bailinho, nos organizadores, é de ser um espaço de iniciação cultural e convivência familiar, em um ambiente seguro, lúdico e acolhedor, com brinquedos, música e brincadeiras pensadas para o público infantil. Quem compra o o abadá do Bloco Happy recebe dois ingressos para o Bailinho, fortalecendo o vínculo entre pré-Carnaval e avenida.

Folia oficial

Neste ano, durante os dias oficiais de Carnaval, o Bloco Happy trará também o tema oficial da festa, “O Samba Nasceu Aqui”. Comandado por Tio Paulinho, o bloco fundado há 32 anos desfila na manhã do sábado de Carnaval, no circuito Campo Grande.

“É importante ressaltar para o público infantil a importância do samba na nossa história e no nosso Carnaval. As crianças vão desfilar com camisa e chapéuzinho de sambista, vivendo essa cultura desde cedo”, diz Tio Paulinho.