BAHIA

Show gratuito de Xamã: confira programação do I Festival do Artesanato Baiano Indígena

Festival acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro

Mariana Rios

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:19

Xamã Crédito: Divulgação

O distrito de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabrália, no Extremo Sul da Bahia, receberá o I Festival do Artesanato Baiano Indígena e da Economia Solidária (FABI). As atividades serão realizadas de 6 a 8 de fevereiro, reunindo pessoas artesãs e diversas etnias indígenas para uma imersão cultural que valoriza tradições, técnicas e identidades.

A programação contempla feira de artesanato, exposição fotográfica e rodas de conversa, cozinha show, desfile de moda artesanal e apresentações culturais, incluindo o show do cantor e rapper Xamã, no domingo (8).

A programação oficial do evento, que reunirá mestres e mestras de ofício, jovens criadores e lideranças comunitárias, foi divulgada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA),

O FABI fortalece cadeias produtivas baseadas em práticas sustentáveis, comércio justo e protagonismo das comunidades, ampliando a circulação de saberes e a geração de renda nos territórios.

Com curadoria voltada à diversidade de materiais, linguagens e territórios, o FABI apresenta peças produzidas em fibras naturais, sementes, madeira, cerâmica, miçangas, bordados e outras técnicas tradicionais e contemporâneas. O público poderá conhecer de perto os processos de criação, as histórias por trás das obras e adquirir produtos diretamente de quem produz, fortalecendo a relação entre artesãos e consumidores. A experiência se completa com uma agenda de vivências e diálogos que abordam temas como preservação do patrimônio imaterial, empreendedorismo coletivo, turismo de base comunitária e caminhos para o fortalecimento da economia solidária.

O festival também contempla momentos de celebração e intercâmbio artístico, com apresentações culturais e mostras que evidenciam a potência criativa dos povos indígenas e sua contribuição para a identidade baiana e brasileira. Além de impulsionar o artesanato como patrimônio cultural e fonte de trabalho e renda, o FABI fomenta o turismo cultural na região de Santa Cruz Cabrália, movimentando a economia local e fortalecendo redes de cooperação entre comunidades, instituições e o poder público.

Confira a programação:

Dia 06/02 (sexta-feira)

- 09h – Apresentação Indígena: Hêdxahô (Grupo de Cultura da Aldeia Novos Guerreiros) – Passarela

- 09h às 17h –Exposição Museu

- 10h às 16h – Roda de Xohãp Capoeira | Apresentação Indígena: Xohã’p Upâ Wêkanã (Grupo de Cultura Aldeia Nova Coroa)

- 10h às 20h – Feira do Artesanato da Bahia e da Economia Solidária – Praça do Cruzeiro

- 11h às 13h – Cozinha Show (Chef Fábio Pataxó) – Praça do Cruzeiro

- A partir das 17h – Shows de Pierre Onassis, Shel e Trio Violino – Praça do Cruzeiro

Dia 07/02 (sábado)

- 09h às 16h – Apresentação Indígena (Grupo de Cultura - MUP) | Apresentação Indígena (Grupo de Aldeia Velha - Wrumã Nakyã)

- 09h às 17h –Exposição Museu

- 09h às 14h30 – Abertura Oficial do FABI | Roda de Conversa: Economia Solidária – Oca do Shopping Indígena

- 10h às 20h – Exposição Museu

- 10h às 20h – Feira do Artesanato da Bahia e da Economia Solidária – Praça do Cruzeiro

- 12h – Cozinha Show + Venda de Maniçoba – Praça do Cruzeiro

- 12h – Maniçoba com Samba de Mesa – Praça do Cruzeiro

- 16h – Desfile de Moda Artesanal (Show Bia Tuxá) – Praça do Cruzeiro

- A partir das 17h – Shows de Grandão Vaqueiro, Sambae e Haywra– Praça do Cruzeiro

Dia 08/02 (domingo)

- 09h às 17h – Exposição – Museu

- 10h às 20h – Feira do Artesanato da Bahia e da Economia Solidária – Praça do Cruzeiro

- 10h – Apresentação Cultural (Txãg'tu Ti Coroa Vermelha) – Oca do Shopping Indígena

- 11h às 13h30 – Cozinha Show – Praça do Cruzeiro

- 15h – Apresentação Indígena – Passarela

- 15h – Bloco Carnavalesco – Bolinho de Estudante

- A partir das 17h – Shows de Xamã, Akua Pataxó e Dj Abigail – Praça do Cruzeiro