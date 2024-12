DICAS DE ESPECIALISTAS

Pessoas com demência devem participar do Natal? Veja orientações para tornar o dia 24 melhor para elas

Geriatra e psicóloga dão dicas do que familiares podem fazer

A psicóloga Larine Aquino, que atende pessoas com demência, explica que é comum que esses pacientes, principalmente na fase inicial, apresentem desconforto em reuniões familiares fora de casa porque têm medo de apresentar comportamentos inadequados, de não reconhecer alguém presente ou se perder no ambiente diferente.

A dica da psicóloga é que a família respeite as limitações e esteja sempre atenta ao comportamento da pessoa com demência, já que a verbalização dos incômodos pode não acontecer. O geriatra Leonardo Olivia, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), alerta ainda que, se a escolha for realmente por levar a pessoa à festa, é preciso ter um plano B e ir embora assim que necessário.