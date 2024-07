EMPREENDEDORISMO

Quer empreender em uma franquia? 10 marcas no segmento que mais faturam na Bahia

Operações de franquias de estética, medicamentos, cuidados pessoais e beleza alcançam um faturamento de R$ 643 milhões

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 7 de julho de 2024 às 11:00

No último ano, o setor de franquias faturou mais de R$ 240 bilhões Crédito: Divulgação

Levanta a mão quem nunca apertou o orçamento, jogou no cartão de crédito sem pensar no amanhã, mas não deixou de sustentar a manutenção das unhas em gel. Ninguém mexe, nem tira essa parcela da planilha. Soma lá também os gastos com tratamentos faciais, itens de beleza e muito mais.

Qual o segmento de franquia que mais fatura na Bahia? Acertou quem pensou na participação dos negócios que ofertam produtos e serviços de saúde, beleza e bem-estar.

E ninguém duvida o quanto as pessoas estão gastando cada vez mais com isso: segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento chegou a alcançar um faturamento de R$ 643 milhões.

No radar desses negócios, 440 empresas que atuam no mercado de franquia participaram, na última semana, da 31ª Edição da ABF Franchising Expo, que aconteceu no Expo Center Norte, em São Paulo. E o CORREIO percorreu 32 mil m² de feira para listar 10 opções de franquias dentro do segmento saúde, beleza e bem-estar. Confira:

1.Royal Face

A Royal Face é especializada no segmento de tratamentos estéticos em harmonização facial e corporal, somando mais de 70 procedimentos. Conta com um financiamento próprio, o Carnê da Beleza, que parcela os procedimentos em até 18 vezes. Investimento: a partir de R$ R$ 257 mil (taxa de franquia + obra/reforma e adequação do imóvel + equipamentos e estoque inicial). Faturamento médio mensal: R$ 90mil a 100mil. Lucro médio: 20% a 25%. Mais informações: royalface.com.br/franquias

2.Unhas Cariocas

A rede possui 95 unidades no Brasil e recebeu, por dois anos consecutivos, o selo de excelência da ABF. Entre as inovações, a marca desenvolveu uma técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate, em que as unhas são feitas, em média, em 30 minutos. Investimento: a partir de R$ 115 mil. Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 80 mil. Lucro médio: 25% a 30%. Mais informações: www.unhascariocas.com.br.

3. Escova Express

A marca chega a atender 3 mil clientes por mês. Com unidades nas regiões Sudeste e Centro-Oeste quer agora chegar também ao mercado do Nordeste, na oferta de serviços especializados em escovas, penteados, maquiagens e design de sobrancelhas. Investimento: R$ 200 mil. Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 80 mil. Lucro médio: 25% a 30% (loja maturada). Mais informações: www.escovaexpress.com.br.

4. Home Angels Cuidadores de Idosos

A rede de cuidadores supervisionados tem 200 unidades em funcionamento no Brasil e reúne mais de 8 mil profissionais. Entre as novidades da marca está a Telemedicina Home Angels para todos os cuidadores e supervisores, disponível 24 horas por dia. Investimento: a partir de R$40 mil (incluso capital de giro). Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70 mil. Lucro mensal: 20% sobre faturamento bruto. Mais informações: franquiahomeangels.com.br

5. Terça da Serra

A rede de Residenciais para Idosos possui 150 unidades e hospeda mais de 2,2 mil pessoas, consolidando só no último ano R$ 115 milhões de faturamento e com previsão de crescimento de 30% em 2024. Os residenciais contam com serviços de fisioterapia, nutricionista, enfermagem, visitação médica, atividades físicas adaptadas, musicoterapia, estimulação cognitiva, inserção social. Investimento: a partir de R$ 800 mil. Faturamento anual: R$ 2 milhões. Lucro médio mensal: R$ 155 mil. Mais informações: franquiatercadaserra.com.br.

6. Espaçolaser

Com mais de 250 franquias, a rede de depilação a laser Espaçolaser fechou o ano de 2023 com um system-wide-sales (vendas em todo sistema) de R$ 1,6 bilhão, alta de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Investimento: a partir de R$ 970 mil. Faturamento médio mensal: 180 mil. Lucro médio: 30%. Mais informações: franquia.espacolaser.com.br.

7. Odonto Company

A rede conta atualmente com 2 mil unidades comercializadas espalhadas em todos os estados brasileiros, inclusive, na Bahia, oferecendo atendimento especializado em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos. É a 5ª maior franquia do país, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Investimento: R$ 400 mil (incluso obras, equipamentos, móveis, taxa de franquia e capital de giro). Faturamento médio mensal: R$ 190 mil. Lucro médio mensal: cerca de R$ 45 mil. Mais informações: odontocompanyfranquias.com.br.

8. Buddah SPA

Um dos maiores SPAs urbanos da América Latina, a marca oferece ao franqueado, desde o mapeamento do ponto comercial até a operação, além de uma instituição própria de qualificação e ensino, o Buddha College. São 25 tipos de terapias, desde massagens corporais, banhos, tratamentos estéticos avançados, Day Spas e mais procedimentos específicos para o público masculino, gestantes e pós-parto. Investimento: R$ 600 mil. Faturamento médio anual: acima de R$ 1,5 milhão. Lucro médio: 15% a 30%. Mais informações: franquia.buddhaspa.com.br.

9. Água de Cheiro

A Água de Cheiro começou como uma pequena loja de perfumaria em Belo Horizonte, em 1976. A expectativa da marca esse ano é triplicar o número de contratos de novas franquias em comparação com o ano anterior. Hoje, são mais de 180 franquias no Brasil. O retorno do investimento é entre 18 a 24 meses. Investimento: de R$ 115 mil a R$ 185 mil. Faturamento anual: 500 mil. Lucro mensal: 16% a 18%. Mais informações: sejafranqueado.aguadecheiro.com.br.

10. A Fórmula

São 90 unidades pelo Brasil, com a expectativa de atingir o número de 120 unidades até o final do ano. A rede de farmácias de manipulação tem 35 anos no mercado e chega a realizar por ano mais de 2 milhões de formulações e atender a mais de 35 mil prescritores. Investimento: A partir de R$ 550 mil. Faturamento médio mensal: R$ 200 mil. Lucro médio: 15% a 20%. Mais informações: aformulabr.com.br