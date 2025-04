ANOTE NA AGENDA

Ufba sedia evento internacional que celebra 30 anos de Jornalismo Digital

Saiba como se inscrever

Carolina Cerqueira

Publicado em 29 de abril de 2025 às 11:24

Seminário vai acontecer na Faculdade de Comunicação da Ufba, em Ondina Crédito: Divulgação/Facom

O Brasil comemora em 2025, junto com países como Portugal e Espanha, 30 anos de Jornalismo Digital. Parte das pesquisas pioneiras na área nasceram em Salvador, no Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line (GJOL), vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. >

Para marcar a data, o grupo promove o Seminário GJOL - 30 anos de Jornalismo Digital, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de maio, na Faculdade de Comunicação, que fica no Campus Ondina. >

O evento, presencial e online, vai reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da área, com uma programação que inclui palestras, apresentações de trabalho, mesa de debate, entrevista e minicursos. >

Um dos destaques é a palestra de abertura com o pesquisador e professor da Universidade da Beira Interior (Covilhã – Portugal) João Canavilhas, com o tema ”E tudo a Internet levou: memórias póstumas do jornalismo tal como o conhecemos". >

“Com a realização desse evento, queremos fazer com que esteja marcada esse efeméride dos 30 anos, mas também dar significado a um campo de estudos que se desenvolveu bastante nessas três décadas e, principalmente, a partir desse nosso lugar, com o GJOL tendo sido um dos grupos pioneiros no Brasil", diz a professora Suzana Barbosa, coordenadora do GJOL e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas. >

"Deixo o convite para que os profissionais do jornalismo que tenham interesse possam se inscrever e participar, quem chefia e dirige redações, as pessoas que estão levando adiante as operações dos nativos digitais, além de estudantes de pós-graduação e graduação”, acrescenta. >

Para participar, os interessados devem fazer a inscrição e selecionar a modalidade que melhor se encaixa ao seu perfil. Quem optar pela modalidade ouvinte terá acesso às atividades tanto presencialmente quanto virtualmente, mas precisará se inscrever os minicursos separadamente. Já os autores com trabalhos aprovados para apresentação (doutores, doutorandos, mestres ou mestrandos) devem se inscrever em suas respectivas categorias e terão direito a participar de um minicurso incluído na inscrição.>