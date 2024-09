LITERATURA

Voz de Lázaro Ramos, autobiografia e conflitos adolescentes: confira 3 audiolivros para escutar

Mercado cresce no Brasil com vozes famosas, mais imersão e desafios de gravação

Você já ouviu um livro? A pergunta pode parecer estranha para quem ainda não sabe que a visão não é o único sentido a ser aplicado diante de um livro. As obras físicas já haviam chegado às versões digitais nos chamados e-books e agora chegam com tudo ao formato de áudio.

O mercado já é consolidado em países como Estados Unidos e aqui no Brasil começa a crescer depois da onda de sucesso dos podcasts. A pesquisa Nielsen BookData, da Câmara Brasileira do Livro (CBL) com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), mostra que, de 2019 para 2023, as vendas de e-books e audiolivros cresceram 81%. A evolução do faturamento desses dois setores foi de 38%.