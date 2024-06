Oeste da Bahia

Bahia Farm chega ao quarto dia com perspectiva de novo público recorde

Em três dias, mais de 60 mil pessoas passaram por maior feira agrícola do Norte e Nordeste do Brasil

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de junho de 2024 às 16:27

Feira agrícola tem quase 420 expositores Crédito: Divulgação

A Bahia Farm Show chegou ao seu quarto e penúltimo dia com a perspectiva real de estabelecer um novo recorde de público, superando as 102 mil visitas que foram registradas na edição anterior. Até a noite da última quinta-feira, mais de 60 mil pessoas já haviam passado pelos portões do Complexo Bahia Farm Show (BFS), em Luís Eduardo Magalhães, a pouco mais de 950 quilômetros de Salvador.

Os números oficiais de visitação, bem como o volume de negócios fechados durante a principal feira agrícola do Norte e Nordeste do Brasil, deverão ser divulgados na próxima segunda-feira (dia 17), informou o produtor rural Odacil Ranzi, presidente da Associação Baiana de Produtores e Irrigantes (Aiba) e da BFS.

As informações oficiais só serão conhecidas depois que todos os expositores da feira apresentarem um ato declaratório, informando o quanto cada um deles faturou. Este ano, foram quase 450 participantes.

"Eu me sinto muito feliz com tudo de propositivo que aconteceu neste complexo. A feira é um sucesso", avaliou Ranzi nesta sexta-feira. Ele deixa a presidência da Aiba, e consequentemente da feira, no dia 31 de dezembro. "A sensação é de dever cumprido", avaliou.

Para o prefeito de Luíz Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, o evento, que é o mais importante do calendário da cidade, surpreende sempre pela organização. Este ano, o município liderou um projeto para que 3 mil crianças por dia visitassem a feira. "Queremos que os nossos estudantes conheçam o agro e entendam que o campo é responsável pelos empregos que temos aqui, tanto os gerados nas fazendas, quanto os que surjem nas indústrias que atendem a agricultura e também na área de comércio e serviços", ressaltou.

Luiz Carlos Bergamaschi, presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), lembra que a edição deste ano da Bahia Farm cumpriu o papel de fomentar a troca de informações e de aproximar os diferentes integrantes da cadeia do agronegócio. "As próximas edições têm o desafio de manter esta gestão de excelência e o ambiente favorável à troca de informações, o que é tão importante quanto a compra de máquinas e equipamentos", acredita.

"Nós conseguimos colocar em prática tudo o que foi pensado e ficamos felizes em ver a feira crescendo ano após ano", destacou o produtor Luiz Pradella, responsável por coordenar a Bahia Farm Show este ano.

Presidente da Assomiba, entidade que representa revendedores e consorciados de máquinas e equipamentos agrícolas da região Oeste da Bahia, Fábio Martins, mostrou animado com quantidade de visitas nos estandes da feira. "Esta é a época mais importante do ano para nós e o que estamos vivenciando são os nossos estandes cheios de clientes bastante interessados nos produtos", comemorou.