economia

Bahia Farm Show 2024 debate a preservação e uso sustentável dos recursos hídricos durante fórum de abertura

Evento acontece no Oeste do estado

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 16:53

Bahia Farm Show Crédito: Divulgação

Importante campo no debate de temas relacionados ao desenvolvimento do agronegócio nacional, a Bahia Farm Show 2024 iniciará a programação oficial de palestras na próxima terça-feira (11), às 16h, com o tradicional Fórum de Abertura, que trará como tema o “Uso e Monitoramento do Aquífero Urucuia para uma melhor gestão das águas”. O tema vai focar no Estudo do Potencial Hídrico que vem sendo desenvolvidos pelos produtores rurais, por meio da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), para entender a dinâmica do Aquífero Urucuia, por meio de medições e monitoramento em tempo real, e que futuramente vai permitir, maior segurança para a agricultura irrigada e para os múltiplos usos.

O evento, que será televisionado e transmitido pelas redes sociais da Bahia Farm Show, vai trazer para o debate nomes ligados ao tema, como o pesquisador Dr. Everardo Mantovani, da UFV; o pesquisador e gerente de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil, Amilton Cardoso; e o produtor rural Júlio Busato. A mediação e apresentação serão dos jornalistas do agro, Giovani Ferreira e Carla Letícia. Para o presidente da Aiba e da Bahia Farm, Odacil Ranzi, que também integrará a mesa de debates, a escolha do tema demonstra a dedicação e o apreço que os produtores rurais baianos possuem pela temática ambiental. “Esta é uma iniciativa inédita em todo o Brasil, e temos muito orgulho em compartilhar o andamento deste estudo dentro da Bahia Farm. O sistema de monitoramento hídrico será uma ferramenta fundamental para a melhor gestão dos recursos hídricos da região e para otimizar o uso da água na produção de alimentos”, afirma.

O Fórum de abertura da Bahia Farm Show vai atualizar sobre o andamento do projeto que está atualmente em sua terceira etapa, e contempla o Programa de Monitoramento dos Mananciais Hídricos Superficiais e Subterrâneos, por meio de um sistema para acompanhar em tempo real o comportamento dos corpos hídricos da região oeste da Bahia. O Aquífero Urucuia compreende um manancial hídrico subterrâneo situado em sua maior parte no Oeste da Bahia, mas que abrange também os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí. O aquífero é uma fonte significativa de água doce, responsável pela formação perene dos rios Grande e Corrente e seus afluentes, bastante influentes nas bacias hidrográficas da região contribuindo com a vazão do Rio São Francisco.

Programação – Nesta edição, a solenidade de abertura oficial, com autoridades representantes do setor agrícola, será realizada na segunda-feira (10), um dia antes do início da feira, que ficará aberta para a visitação entre os dias 11 e 15 de junho. Na programação, também estão previstos o lançamento do Plano ABC + Bahia (2020 – 2030), palestras sobre agricultura sustentável, pesquisa, transição energética e governança. Além da exposição de máquinas e implementos agrícolas, a feira agrícola vai contar ainda com atividades como leilão de gado de corte e de leite, demonstração de produtos e de pesquisas, treinamentos e oficinas do setor agrícola, demonstração de tecnologias para eficiência na irrigação e espaço destinado para a comercialização de produtos da agricultura familiar. A programação pode ser conferida em: https://bahiafarmshow.com.br/palestras-e-programacao/

SERVIÇO:

Bahia Farm Show 2024

Data: 11 a 15 de junho

Local: Complexo Bahia Farm Show: BA 020/242, km 535 - Luís Eduardo Magalhães – Bahia

www.bahiafarmshow.com.br