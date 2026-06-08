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Bahia Farm Show começa com expectativa de anúncios bilionários e crédito rural

Vice-presidente Geraldo Alckmin representa governo federal na abertura

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:32

Bahia Farm Show
Bahia Farm Show Crédito: Reprodução

A 20ª edição da Bahia Farm Show tem início nesta segunda-feira (8), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, cercada por expectativas de grandes anúncios para o agronegócio e o setor de energia.O evento é considerado a principal feira agropecuária do Matopiba - região que engloba áreas de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

A programação acontece em um momento marcado por discussões importantes para o campo, como a renegociação de dívidas de produtores rurais, a elaboração do Plano Safra 2026/27, o fortalecimento do seguro rural e a ampliação das linhas de crédito para investimentos. Nesse cenário, a feira deve servir de palco para a divulgação de projetos bilionários e debates estratégicos para o setor.

Bahia Farm Show

Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
Bahia Farm Show por Divulgação
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Caravanas Bahia Farm Show por Divulgação

A cerimônia de abertura conta com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros André de Paula, da Agricultura e Pecuária, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia.

Entre os anúncios aguardados pelo setor agropecuário está a formalização de uma linha de financiamento de R$ 14 bilhões voltada à compra de máquinas e implementos agrícolas. A proposta prevê juros entre 8,5% e 9,5% ao ano.

O volume de recursos representa uma ampliação em relação aos R$ 10 bilhões divulgados anteriormente durante a Agrishow. A medida surge em meio à desaceleração das vendas de máquinas agrícolas, cenário atribuído pelo setor aos juros elevados, à redução da rentabilidade dos produtores e às limitações de acesso ao crédito.

O segmento de energia também deve ganhar destaque durante a feira. Entre as iniciativas esperadas está o detalhamento de investimentos no sistema elétrico baiano, incluindo o plano de R$ 24 bilhões da Neoenergia Coelba previsto até 2030. Novos aportes federais relacionados à área energética também podem ser apresentados ao longo da programação.

Os anúncios ocorrem em uma das regiões mais dinâmicas da agricultura brasileira. No oeste da Bahia, a safra 2025/26 atingiu 14,6 milhões de toneladas produzidas em uma área de 3,02 milhões de hectares.

A soja continua sendo a principal cultura da região, ocupando aproximadamente dois terços da área cultivada. Ao mesmo tempo, lavouras de algodão, milho, sorgo e trigo vêm ampliando espaço. Outro destaque é a área irrigada, que já supera 409 mil hectares, consolidando a região como um dos maiores polos de irrigação do país.

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Além dos negócios e debates, a Bahia Farm Show deverá apresentar novidades em áreas como agricultura digital, irrigação, armazenagem, logística, energia e máquinas agrícolas, funcionando como uma vitrine de tecnologias voltadas ao aumento da produtividade no campo.

A edição deste ano também marca o retorno dos leilões pecuários à programação oficial. A iniciativa busca ampliar a participação da pecuária em uma região historicamente reconhecida pela força da produção de grãos e algodão.

Com a ampliação de 35% do parque de exposições, que agora ocupa 38 hectares, a organização prepara a maior edição já realizada. A expectativa é receber mais de 162 mil visitantes, reunir cerca de 1.400 marcas e ultrapassar a marca de 550 expositores durante os seis dias de evento.

O projeto de cobertura do Bahia Farm Show 2026 é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da AIBA.

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