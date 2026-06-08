NEGÓCIOS

Bahia Farm Show começa com expectativa de anúncios bilionários e crédito rural

Vice-presidente Geraldo Alckmin representa governo federal na abertura

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:32

Bahia Farm Show Crédito: Reprodução

A 20ª edição da Bahia Farm Show tem início nesta segunda-feira (8), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, cercada por expectativas de grandes anúncios para o agronegócio e o setor de energia.O evento é considerado a principal feira agropecuária do Matopiba - região que engloba áreas de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

A programação acontece em um momento marcado por discussões importantes para o campo, como a renegociação de dívidas de produtores rurais, a elaboração do Plano Safra 2026/27, o fortalecimento do seguro rural e a ampliação das linhas de crédito para investimentos. Nesse cenário, a feira deve servir de palco para a divulgação de projetos bilionários e debates estratégicos para o setor.

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A cerimônia de abertura conta com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros André de Paula, da Agricultura e Pecuária, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia.

Entre os anúncios aguardados pelo setor agropecuário está a formalização de uma linha de financiamento de R$ 14 bilhões voltada à compra de máquinas e implementos agrícolas. A proposta prevê juros entre 8,5% e 9,5% ao ano.

O volume de recursos representa uma ampliação em relação aos R$ 10 bilhões divulgados anteriormente durante a Agrishow. A medida surge em meio à desaceleração das vendas de máquinas agrícolas, cenário atribuído pelo setor aos juros elevados, à redução da rentabilidade dos produtores e às limitações de acesso ao crédito.

O segmento de energia também deve ganhar destaque durante a feira. Entre as iniciativas esperadas está o detalhamento de investimentos no sistema elétrico baiano, incluindo o plano de R$ 24 bilhões da Neoenergia Coelba previsto até 2030. Novos aportes federais relacionados à área energética também podem ser apresentados ao longo da programação.

Os anúncios ocorrem em uma das regiões mais dinâmicas da agricultura brasileira. No oeste da Bahia, a safra 2025/26 atingiu 14,6 milhões de toneladas produzidas em uma área de 3,02 milhões de hectares.

A soja continua sendo a principal cultura da região, ocupando aproximadamente dois terços da área cultivada. Ao mesmo tempo, lavouras de algodão, milho, sorgo e trigo vêm ampliando espaço. Outro destaque é a área irrigada, que já supera 409 mil hectares, consolidando a região como um dos maiores polos de irrigação do país.

Além dos negócios e debates, a Bahia Farm Show deverá apresentar novidades em áreas como agricultura digital, irrigação, armazenagem, logística, energia e máquinas agrícolas, funcionando como uma vitrine de tecnologias voltadas ao aumento da produtividade no campo.

A edição deste ano também marca o retorno dos leilões pecuários à programação oficial. A iniciativa busca ampliar a participação da pecuária em uma região historicamente reconhecida pela força da produção de grãos e algodão.

Com a ampliação de 35% do parque de exposições, que agora ocupa 38 hectares, a organização prepara a maior edição já realizada. A expectativa é receber mais de 162 mil visitantes, reunir cerca de 1.400 marcas e ultrapassar a marca de 550 expositores durante os seis dias de evento.