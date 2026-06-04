Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade da Bahia cancela festa de São João deste ano

Anúncio foi feito pelo prefeito do município

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2026 às 13:20

Cidade enfrenta crise financeira, diz prefeito
Cidade enfrenta crise financeira, diz prefeito Crédito: Divulgação

Mais uma cidade baiana informou que não realizará a festa de São João em 2026. Dessa vez, o anúncio foi feito pelo prefeito de São Francisco do Conde, município localizado na Região Metropolitana de Salvador. Os festejos de São Pedro também estão cancelados. 

A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial assinada pelo prefeito Antônio Calmon (PP), que foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de quarta-feira (3). 

No documento, a gestão municipal afirma que a medida foi tomada devido a um cenário de crise financeira. Segundo a prefeitura, a redução das receitas tem impactado diretamente o orçamento municipal.

Cachês dos artistas no São João da Bahia em 2026

Zé Neto e Cristiano (R$ 905 miL)  por Reprodução/Redes Sociais
 Maiara e Maraisa (R$ 784 mil) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (R$ 750 mil)  por Divulgação
Matheus e Kauan (R$ 705 mil)  por Reprodução
Pablo (R$ 704 mil)  por Divulgação
Thiaguinho (R$ 700 mil) por Divulgação
Léo Santana (R$ 650 mil)  por Tomzé Fonseca/ Agnews
Murilo Huff (R$  650 mil)  por Reprodução
Calcinha Preta (R$ 646 mil)  por Divulgação
1 de 9
Zé Neto e Cristiano (R$ 905 miL)  por Reprodução/Redes Sociais

"Atualmente, o Município enfrenta um cenário que exige cautela e responsabilidade fiscal, em razão de uma significativa queda na arrecadação e nos repasses estaduais e federais, fato que tem impactado diretamente o orçamento municipal. Diante dessa realidade, optamos por priorizar a manutenção dos serviços essenciais prestados à população", disse.

O município informou que optou por priorizar a manutenção dos serviços essenciais prestados à população. De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada com responsabilidade. "Compartilhamos com cada Franciscano o desejo de manter viva essa tradição. É com esse mesmo sentimento que seguimos firmes, trabalhando para que, em breve, possamos novamente celebrar, com alegria, essa tradição tão importante para o nosso povo", acrescenta. 

Leia mais

Imagem - Flávio José diz que não vai se apresentar no São João da Bahia após redução de cachês

Flávio José diz que não vai se apresentar no São João da Bahia após redução de cachês

Imagem - Duas atrações com mais shows no São João da Bahia devem faturar R$ 5,64 milhões; saiba quem são

Duas atrações com mais shows no São João da Bahia devem faturar R$ 5,64 milhões; saiba quem são

Imagem - Saiba quais artistas terão os cachês mais caros no São João da Bahia em 2026

Saiba quais artistas terão os cachês mais caros no São João da Bahia em 2026

Antes de São Francisco do Conde, outras cidades baianas já haviam comunicado o cancelamento das festas. Caso de Uauá, na região nordeste da Bahia, que também enfrenta queda de arrecadação e aumento de casos de dengue. Em Ilhéus, no sul do estado, as festividades também foram canceladas pela prefeitura. 

Mais recentes

Imagem - Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia

Após liberação, corpos de secretário e técnico agrícola encontrados carbonizados serão velados na Bahia
Imagem - Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão

Vítima de acidente entre van e carro na BR-242, que deixou 16 feridos, morre dois dias após a colisão
Imagem - Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador

Chuvas e ventos de até 60 km/h: veja até quando a frente fria atua em Salvador