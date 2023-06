Corpus Christi: fiéis baianos mantém tradição dos tapetes feitos à mão

A chuva impediu a confecção do tradicional tapete de Corpus Christi na celebração deste ano na Catedral Basílica de Salvador, no Centro Histórico. Mas onde o aguaceiro não chegou, os fiéis mantiveram a tradição viva. Tanto na capital baiana, como na Região Metropolitana e nas cidades do recôncavo, nesta quinta-feira (08).



No Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro do Imbuí, e na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Stella Maris, os fiéis produziram os tapetes dentro das igrejas. Na Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, em Plataforma, a confecção começou às 7h30 da manhã e o tapete também ficou na parte interna do local.