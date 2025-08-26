DE LUXO

Da Bahia para a realeza: conheça produtor de cacau que conquistou paladar de Elizabeth II

A iguaria, além de usar amêndoas cultivadas na Bahia, tinha design exclusivo assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer

João Tavares Crédito: Thiago de Jesus

O município de Uruçuca, no sul da Bahia, é referência na produção de cacau especial que abastece marcas premium de chocolate. Há mais de duas décadas, a premiada Fazenda Leolinda, do produtor João Tavares, cultiva um cacau que se destaca pela qualidade e pelo sabor, destinado exclusivamente ao mercado de chocolates finos.



Um exemplo do prestígio do cacau baiano é o chocolate “Chocolate Q”, da chef brasileira Samantha Aquim. Em 2012, uma de suas barras foi degustada e elogiada pela rainha Elizabeth II. A iguaria, além de usar amêndoas cultivadas na Bahia, contava com um design exclusivo assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

A principal diferença entre o cacau fino e o cacau commodity está na variedade escolhida e no manejo pós-colheita. Enquanto o cacau fino passa por uma seleção rigorosa, em que apenas frutos maduros e sadios seguem para fermentação e secagem, o cacau commodity não tem triagem: todos os frutos são processados juntos, reduzindo a qualidade e o sabor do produto final.

A Associação Bean to Bar Brasil, presidida por Bruno Lasevicius, também é cliente de João Tavares e atua como ponte entre produtores de cacau fino e chocolaterias. Segundo o especialista, o chocolate “bean to bar” se caracteriza pela ausência de ingredientes ou manipulação industrial. “Para ter o valor que tem, quanto menos intervenção, melhor. Geralmente, chocolate ‘bean to bar’ só tem cacau e açúcar”, explica ao Globo Rural.

João Tavares é referência na produção do cacau fino Crédito: Thiago de Jesus

Enquanto o ciclo do cacau commodity se limita à colheita, pós-colheita e contato com uma processadora, o cacau fino percorre um caminho mais longo. “O produtor colhe, seca, matura, e envia uma amostra para nós. Só depois, fazemos o chocolate. É um ciclo que pode levar até seis meses, e por isso pagamos mais”, afirma Lasevicius.

Nos últimos dois anos, a produção de cacau fino no Brasil enfrentou desafios devido à alta explosiva dos preços do cacau commodity, que saltou de US$ 3 mil para cerca de US$ 8 mil por tonelada. Isso estimulou alguns produtores a priorizar volume em detrimento da qualidade exigida pelo mercado premium.

Em 2023, a Bean to Bar Brasil pagava até quatro vezes o preço da commodity, estimulando a produção de cacau fino. Atualmente, o prêmio pago pela associação é de cerca de 50% sobre o valor de US$ 8 mil da bolsa, segundo Lasevicius.

Apesar da oscilação nos preços, Lasevicius acredita que o interesse em produzir cacau fino se manterá. “Com a variação dos preços, o interesse em produzir cacau fino volta logo”, avalia. Muitos produtores continuam focados em amêndoas especiais, sempre atentos à rentabilidade.

João Tavares relembra que, quando o cacau era negociado a US$ 2 mil na bolsa de Nova York, ele recebia um pagamento adicional de US$ 2,5 mil por tonelada. Hoje, além do preço de US$ 8 mil, o produtor recebe um prêmio de US$ 4,5 mil por tonelada pelo cacau especial.