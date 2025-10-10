CONFIRA

Dia das Crianças: Parque Ecológico de Vilas terá fim de semana com atividades gratuitas

Programação reúne shows, brincadeiras e atividades inclusiva

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:26

Dia das Crianças Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico de Vilas do Atlântico será palco, neste fim de semana, de uma grande celebração ao Dia das Crianças. A programação gratuita, organizada pela Prefeitura de Lauro de Freitas por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), promete dois dias de lazer, arte e contato com a natureza, neste sábado (11) e domingo (12).

As atividades terão início às 9h e se estendem até as 17h, com uma agenda repleta de atrações. Entre os destaques estão o parque inflável, shows de mágica, apresentações circenses e em tecido acrobático, contação de histórias, caça ao tesouro e o animado Robozão, além de apresentações musicais.

Durante o evento, também haverá pintura facial, brincadeiras e distribuição de pipoca, algodão-doce e picolé — mediante apresentação das fichas entregues na entrada do parque, com quantidade limitada por dia e por turno.

Um momento especial da programação será dedicado às crianças neuroatípicas, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). As atividades para esse público ocorrerão em um ambiente com redução de estímulos sonoros, reforçando o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o lazer acessível.

Com área verde preservada de 90 mil metros quadrados, o Parque Ecológico é um dos espaços mais visitados de Lauro de Freitas. O local reúne lazer e educação ambiental, com infraestrutura que inclui estacionamento, banheiros, bebedouros e áreas ideais para piqueniques e brincadeiras ao ar livre.