Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia das Crianças: Parque Ecológico de Vilas terá fim de semana com atividades gratuitas

Programação reúne shows, brincadeiras e atividades inclusiva

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:26

Dia das Crianças
Dia das Crianças Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico de Vilas do Atlântico será palco, neste fim de semana, de uma grande celebração ao Dia das Crianças. A programação gratuita, organizada pela Prefeitura de Lauro de Freitas por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), promete dois dias de lazer, arte e contato com a natureza, neste sábado (11) e domingo (12).

As atividades terão início às 9h e se estendem até as 17h, com uma agenda repleta de atrações. Entre os destaques estão o parque inflável, shows de mágica, apresentações circenses e em tecido acrobático, contação de histórias, caça ao tesouro e o animado Robozão, além de apresentações musicais.

Dia das Crianças no Parque Ecológico de Vilas do Atlântico

Dia das Crianças por Divulgação
Dia das Crianças por Divulgação
Dia das Crianças por Divulgação
Dia das Crianças por Divulgação
Dia das Crianças por Divulgação
Dia das Crianças por Divulgação
Dia das Crianças por Divulgação
1 de 7
Dia das Crianças por Divulgação

Durante o evento, também haverá pintura facial, brincadeiras e distribuição de pipoca, algodão-doce e picolé — mediante apresentação das fichas entregues na entrada do parque, com quantidade limitada por dia e por turno.

Um momento especial da programação será dedicado às crianças neuroatípicas, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). As atividades para esse público ocorrerão em um ambiente com redução de estímulos sonoros, reforçando o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o lazer acessível.

Com área verde preservada de 90 mil metros quadrados, o Parque Ecológico é um dos espaços mais visitados de Lauro de Freitas. O local reúne lazer e educação ambiental, com infraestrutura que inclui estacionamento, banheiros, bebedouros e áreas ideais para piqueniques e brincadeiras ao ar livre.

A celebração integra a programação da Semana da Criança 2025, que desde a última terça-feira (7) vem recebendo caravanas escolares e famílias em uma série de atividades promovidas pela Prefeitura.

Mais recentes

Imagem - Máquinas caça-níqueis são apreendidas e cassino clandestino é desarticulado no sudoeste da Bahia

Máquinas caça-níqueis são apreendidas e cassino clandestino é desarticulado no sudoeste da Bahia
Imagem - Criolo chega a Salvador com turnê em que celebra 50 anos de vida

Criolo chega a Salvador com turnê em que celebra 50 anos de vida
Imagem - Restaurante Popular de São Tomé de Paripe é reinaugurado com novas instalações

Restaurante Popular de São Tomé de Paripe é reinaugurado com novas instalações

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - 3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)
02

3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)

Imagem - Ossos espalhados e irregularidades ambientais: cemitério de pets em Salvador é alvo de denúncia
03

Ossos espalhados e irregularidades ambientais: cemitério de pets em Salvador é alvo de denúncia

Imagem - Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories
04

Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories