Caixa volta a financiar até 80% do valor de imóveis; veja o que muda

Banco vai ajudar na compra da casa própria por meio do Sistema de Amortização Constante (SAC)

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:20

Feirão da Casa Própria reúne condições especiais para compra de imóvel em Salvador e RMS Crédito: Divulgação

A Caixa Econômica Federal, que atualmente é responsável por quase 70% dos financiamentos imobiliários do Brasil, voltará a financiar até 80% do valor da casa própria, por meio do Sistema de Amortização Constante (SAC).