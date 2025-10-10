Caixa volta a financiar até 80% do valor de imóveis; veja o que muda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12:20
A Caixa Econômica Federal, que atualmente é responsável por quase 70% dos financiamentos imobiliários do Brasil, voltará a financiar até 80% do valor da casa própria, por meio do Sistema de Amortização Constante (SAC).
Por esse modelo, as parcelas são maiores no início e menores no fim, por causa da diminuição progressiva da taxa de juros. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10/10) durante a cerimônia de lançamento do novo modelo de crédito imobiliário, em São Paulo.