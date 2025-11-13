Acesse sua conta
Empresa de viagens lança promoção de passagens com até 50% de desconto

Descontos estarão disponíveis nesta sexta (14)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 22:14

Viagem
Viagem Crédito: Shutterstock

A FlixBus está oferecendo a oportunidade perfeita para quem deseja viajar para destinos no Nordeste. A empresa de passagens rodoviárias anunciou mais uma promoção-relâmpago, parte da ação Green Friday, com ofertas todas as sextas-feiras do mês de novembro. Nesta sexta (14), os descontos podem chegar a 50%: até 40% off nas passagens e mais 10% adicionais para compras feitas pelo aplicativo da FlixBus.

A promoção é válida para viagens que serão realizadas entre esta sexta e o dia 31 de janeiro de 2026. Durante a compra, os descontos serão aplicados automaticamente. O cupom extra de 10% (CUPOMAPPY) pode ser inserido diretamente no aplicativo da FlixBus para garantir o desconto adicional. As passagens com desconto estão disponíveis nos canais oficiais da FlixBus, incluindo site, aplicativo e WhatsApp.

Entre as rotas promocionais, os destaques são:

  • Aracaju x Salvador a partir de R$ 57,99;
  • Maceió x Salvador a partir de R$ 129,99;
  • Fortaleza x João Pessoa a partir de R$ 113,99.

“Queremos que cada vez mais pessoas possam vivenciar a experiência de viajar com a FlixBus, aproveitando preços acessíveis e um serviço de qualidade”, afirma Edson Lopes, CEO da empresa.

