PACIÊNCIA

Engarrafamento: maior fluxo no retorno do São João é esperado para esta quarta (25)

Previsão é que tráfego intensifique a partir das 7h

Prepara a playlist e a paciência porque é esperado para esta quarta-feira (25) o maior fluxo de veículos nas rodovias que dão acesso ao interior do estado por causa do São João. O volume de veículos vai se concentrar na volta para a capital e demais regiões metropolitanas.>

O tráfego deve se intensificar por volta das 7h nos principais corredores viários, como a BR-324, no trecho da entrada de Salvador, BR-116, com foco no anel viário de Feira de Santana e na BR-101, nos trechos próximos a Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e outras cidades que concentram grandes festas juninas.>

PRF alerta para principais infrações

Transitar pelo acostamento é infração gravíssima prevista no Art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa no valor de R$ 293,47 (multiplicada por 3: R$ 880,41) e 7 pontos na CNH. O acostamento deve ser preservado para veículos em situação de emergência, como ambulâncias e viaturas.>