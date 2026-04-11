SUL DA BAHIA

Estagiária de posto de saúde é desligada de prefeitura baiana após agredir idosa

Jovem atuava na Unidade Básica de Saúde da Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2026 às 00:13

Estagiária de UBS foi desligada de prefeitura baiana após bater em idosa Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma estagiária da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, foi desligada da prefeitura após um episódio de agressão a uma idosa. O caso ocorreu em março deste ano e o desligamento da jovem foi anunciado nesta sexta-feira (10), após apuração do caso pelas autoridades competentes.

A jovem atuava na Unidade Básica de Saúde da Avenida Princesa Isabel, no bairro Conquista. A dispensa ocorreu após uma recomendação da Corregedoria-Geral do Município em decorrência de seu envolvimento em um episódio de violência contra uma idosa.

Estagiária de UBS foi desligada de prefeitura baiana após bater em idosa 1 de 8

Em um vídeo que circula nas redes sociais, ela aparece tentando retirar um objeto das mãos da mulher. A chegar a puxar a bolsa da senhora, que tenta se defender. Uma outra mulher aparece nas imagens tentando interferir no conflito.

A Corregedoria instaurou uma apuração interna após o ocorrido, que concluiu que a estagiária teve responsabilidade na agressão. "A Secretaria Municipal de Saúde já está adotando as providências cabíveis para notificar a estagiária sobre a decisão e efetivar o desligamento", informou a gestão por meio de nota.

As apurações indicaram que a servidora que estava junto com a estagiaria na situação não teve participação nas agressões, "segundo o relatório, ela atuou no sentido de conter a situação, sendo, portanto, considerada inocente e permanecendo normalmente em suas funções na unidade".