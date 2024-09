Rodadas de negócios

Evento internacional de energia deve movimentar R$ 250 milhões

Centro de Convenções de Salvador vai sediar primeira edição do International Brazil Energy Meeting (iBEM25)

Da Redação

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 16:06

Encontro abrange diversas formas de energia produzidas no Brasil Crédito: Divulgação

A Bahia vai sediar a primeira edição de um encontro internacional voltado para as diversas formas de energia produzidas no país: o International Brazil Energy Meeting (iBEM25), evento totalmente gratuito que acontecerá entre os dias 25 e 27 de março de 2025, cujas inscrições começam no dia 4 de novembro. Há décadas que o Brasil é um exemplo mundial de matriz energética diversificada, onde as energias fósseis convivem com as renováveis, que cada vez possuem mais peso, e a Bahia é um dos melhores expoentes dessa diversificação. Trata-se de um mercado em expansão e que oferece muitas oportunidades e desafios.

A expectativa dos organizadores é de que somente as rodadas de negócio movimentem cerca de R$ 250 milhões, fora os acordos comerciais em outros espaços da feira. As empresas interessadas em ter estande ou patrocínio no evento já podem fazer a reserva através dos contatos disponíveis em www.ibemenergy.com.

Com uma estimativa de atrair 6 mil visitantes, o iBEM 25 vai reunir, além de expositores nacionais, representantes de, pelo menos, 20 países, alguns deles com delegações empresariais ou governamentais. No evento haverá vários espaços para palestras e atividades específicas, como duas plenárias, a arena ESG (espaço dedicado à discussão de temas ambientais, sociais e governança) arenas de inovação, comercial e de investimentos, rodada de negócios, congresso acadêmico, seção técnica, hackathon e visitas técnicas.

“O iBEM coloca a ênfase no potencial de integração entre todas as energias existentes no Brasil, das fósseis, como o petróleo e o gás natural, às renováveis, como a solar, a eólica, a geotérmica, da biomassa, das hidrelétricas e o hidrogênio, todas com potencial de expansão”, destaca Nicolás Honorato, um dos organizadores do evento.

Para ele, o atual cenário energético é promissor, mas com muitos desafios. “Promissor porque o Brasil, de forma geral, e o Norte/Nordeste em particular, têm um grande potencial de geração, transmissão, distribuição e armazenamento de energia. Não só as que existem hoje, mas também as que estão se desenvolvendo, como a de hidrogênio, geotérmica e das marés”.