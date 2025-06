SALVADOR

Foragido por homicídio é capturado no São João do Parque de Exposições

Ocorrência aconteceu na noite de quarta (18)

Um homem de 25 anos, procurado da Justiça de Santo Antônio de Jesus pelo crime de homicídio foi localizado na noite de quinta-feira (18), primeiro dia do São João da Bahia, ao tentar acessar a festa do Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. >

Câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) auxiliaram na captura do segundo foragido encontrado nos festejos juninos. >

O acionamento foi realizado após o homem passar pelo acesso principal do festejo. Equipes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) informaram as patrulhas, que rapidamente identificaram o criminoso. >