OPERAÇÃO JACK POINT

Gerente financeiro e executor de facção é preso na Bahia

Homem foi preso nesta quinta-feira (13) em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 23:47

Operação Jack Point Crédito: Divulgação

Foi preso na manhã desta quinta-feira (13), o homem investigado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/Bahia) como gerente financeiro de uma facção criminosa com atuação nas cidades de Ipirá, Pintadas, Feira de Santana e Capim Grosso, no centro-norte do estado.

Segundo as autoridades responsáveis pela Operação Jack Point, o homem apontado como gerente financeiro e executor de uma facção criminosa foi preso durante o cumprimento dos mandados. Uma pistola 9mm, munições, um veículo, um quadriciclo e três aparelhos celulares foram apreendidos pelos policiais.

