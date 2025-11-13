Acesse sua conta
Gerente financeiro e executor de facção é preso na Bahia

Homem foi preso nesta quinta-feira (13) em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 23:47

Operação Jack Point
Operação Jack Point Crédito: Divulgação

Foi preso na manhã desta quinta-feira (13), o homem investigado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/Bahia) como gerente financeiro de uma facção criminosa com atuação nas cidades de Ipirá, Pintadas, Feira de Santana e Capim Grosso, no centro-norte do estado. 

Segundo as autoridades responsáveis pela Operação Jack Point, o homem apontado como gerente financeiro e executor de uma facção criminosa foi preso durante o cumprimento dos mandados. Uma pistola 9mm, munições, um veículo, um quadriciclo e três aparelhos celulares foram apreendidos pelos policiais.

Operação Jack Point

Operação Jack Point por Divulgação
Operação Jack Point por Divulgação
Operação Jack Point por Divulgação
Operação Jack Point por Divulgação
Operação Jack Point por Divulgação
Operação Jack Point por Divulgação
Operação Jack Point por Divulgação
1 de 7
Operação Jack Point por Divulgação

A Operação Jack Point, que contou com apoio das Polícias Militar e Civil, investiga todo o grupo criminoso especializado em homicídios na região.

