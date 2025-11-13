Acesse sua conta
Operador financeiro de facção suspeito de lavar mais de R$ 2 milhões é preso em destino turístico

Ele era considerado a segunda pessoa na hierarquia de poder da organização

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:56

Suspeito de iniciais U.J.B.C. foi preso em Porto Seguro
Suspeito de iniciais U.J.B.C. foi preso em Porto Seguro Crédito: Divulgação

Um homem de 44 anos foi preso nesta quarta-feira (12) na cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado. Ele é empresário e é apontado como operador financeiro de uma facção criminosa suspeita de lavar mais de R$ 2,8 milhões do tráfico de drogas por meio de empresas de fachada.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito gerenciava o fluxo financeiro do grupo, sendo responsável por movimentar, ocultar e reinserir no mercado formal os lucros do tráfico de drogas em empresas de fachada, além de administrar o repasse de valores entre os integrantes da facção.

Ele também é suspeito de prestar apoio econômico a um dos líderes do grupo, morto em confronto policial em fase anterior da Operação Mandrack, e era considerado a segunda pessoa na hierarquia da organização, com participação no controle do tráfico e na coordenação de execuções em Porto Seguro.

Ainda segundo a Polícia Civil, ele teria movimentado mais de R$ 2,8 milhões com empresas ligadas ao ramo do comércio de vestuário. Ao menos R$ 1,48 milhão foi movimentado entre o empresário investigado e a própria companheira.

Após a operação, a Justiça ordenou o bloqueio de R$ 14 milhões em contas bancárias ligadas ao grupo.

O custodiado permanece à disposição do Poder Judiciário, aguardando a audiência de custódia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear o patrimônio obtido por meio das atividades ilegais.

Tags:

Crime Porto Seguro Facção

