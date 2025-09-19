MEDEIROS NETO

Homem é alvejado por dupla em bar no sul da Bahia

Vítima dos disparos foi identificada como Joabe Campos da Silva

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:28

Joabe foi morto em um bar no centro da cidade Crédito: Reprodução/ Site Medeiros Neto e Redes Sociais

Um homem foi alvo de um ataque armado na cidade de Medeiros Neto, no sul da Bahia. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (18), em um bar no centro da cidade.

A vítima dos disparos foi identificada como Joabe Campos da Silva, de 32 anos. Ele estava sentado no estabelecimento quando dois homens armados invadiram o local, com capacetes na cabeça, e efetuaram diversos disparos contra o rapaz. A cena foi flagrada por câmeras de segurança do local.

Segundo a Polícia Civil, o caso é apurado pela Delegacia Territorial (DT) de Medeiros Neto, que vai investigar a autoria e motivação do crime.

Segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Joabe foi investigado por uma suposta participação em uma tentativa de homicídio, efetuada em julho de 2020. Joabe e mais duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.