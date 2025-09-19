Homem é alvejado por dupla em bar no sul da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:28
Um homem foi alvo de um ataque armado na cidade de Medeiros Neto, no sul da Bahia. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (18), em um bar no centro da cidade.
A vítima dos disparos foi identificada como Joabe Campos da Silva, de 32 anos. Ele estava sentado no estabelecimento quando dois homens armados invadiram o local, com capacetes na cabeça, e efetuaram diversos disparos contra o rapaz. A cena foi flagrada por câmeras de segurança do local.
Segundo a Polícia Civil, o caso é apurado pela Delegacia Territorial (DT) de Medeiros Neto, que vai investigar a autoria e motivação do crime.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Joabe foi investigado por uma suposta participação em uma tentativa de homicídio, efetuada em julho de 2020. Joabe e mais duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.
Uma mulher estava no Bar do Cal, quando foi atingida por diversos tiros. O documento da Polícia Civil indicam que ele seria 'funcionário' do mandante do crime, para quem a vítima tinha pendente uma dívida de R$ 6 mil, referentes ao tráfico de drogas. A mulher contou à polícia que já havia sido ameaça por Joabe. Ela foi atingida por três tiros na região do pescoço.