Homem é alvejado por dupla em bar no sul da Bahia

Vítima dos disparos foi identificada como Joabe Campos da Silva

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 21:28

Joabe foi morto em um bar no centro da cidade
Joabe foi morto em um bar no centro da cidade

Um homem foi alvo de um ataque armado na cidade de Medeiros Neto, no sul da Bahia. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (18), em um bar no centro da cidade. 

A vítima dos disparos foi identificada como Joabe Campos da Silva, de 32 anos. Ele estava sentado no estabelecimento quando dois homens armados invadiram o local, com capacetes na cabeça, e efetuaram diversos disparos contra o rapaz. A cena foi flagrada por câmeras de segurança do local. 

Segundo a Polícia Civil, o caso é apurado pela Delegacia Territorial (DT) de Medeiros Neto, que vai investigar a autoria e motivação do crime.

Segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Joabe foi investigado por uma suposta participação em uma tentativa de homicídio, efetuada em julho de 2020. Joabe e mais duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por tentativa de homicídio.

Uma mulher estava no Bar do Cal, quando foi atingida por diversos tiros. O documento da Polícia Civil indicam que ele seria 'funcionário' do mandante do crime, para quem a vítima tinha pendente uma dívida de R$ 6 mil, referentes ao tráfico de drogas. A mulher contou à polícia que já havia sido ameaça por Joabe. Ela foi atingida por três tiros na região do pescoço. 

