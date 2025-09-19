TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 200 kg de maconha são apreendidos em Feira de Santana; suspeito foi preso

Ele foi encontrado com uma adolescente de 17 anos

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 19:28

Droga foi apreendida no bairro Mangabeira Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil realizou uma apreensão de 212 kg de maconha durante uma operação no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, na tarde desta sexta-feira (19). Um homem de 22 anos foi preso em flagrante.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), os agentes chegaram ao local após ações de inteligência e monitoramento da rotina do suspeito. Na residência, além da droga, foram encontrados um revólver calibre .38, celulares, uma motocicleta adulterada e um caderno com anotações que serão analisadas.

No momento da prisão, o homem estava acompanhado da companheira, uma adolescente de 17 anos. Ela foi ouvida e liberada em seguida.