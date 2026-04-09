JUSTIÇA ELEITORAL

Maurício Kertzman Szporer toma posse como presidente do TRE-BA

Em seu discurso, reafirmou o seu compromisso com a Constituição e a integridade do processo eleitoral

Monique Lobo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 22:19

Maurício Kertzman Szporer Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Maurício Kertzman Szporer, tomou posse como membro efetivo e presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), nesta quinta-feira (9). A cerimônia aconteceu no auditório do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, e reuniu autoridades do Judiciário, do Ministério Público, o prefeito Bruno Reis, o ex-prefeito da capital e pré-candidato ao governo do estado ACM Neto, secretários municipais, o governador Jerônimo Rodrigues e representantes de diversas instituições.

Em seu discurso, Szporer reafirmou o seu compromisso com a Constituição e a integridade do processo eleitoral. “Cumprirei os deveres do cargo, fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, sempre prezando pelo prestígio e pela respeitabilidade da Justiça Eleitoral. A transparência e a efetividade do processo eleitoral são fundamentais e devem estar abertas ao acompanhamento de toda a sociedade”, declarou.

Natural de Salvador, o novo presidente do TRE-BA ingressou no tribunal pela primeira vez em 2010, na classe dos advogados, tendo exercido o seu primeiro biênio até 2012, sendo reconduzido ao Eleitoral em 2013 e ficando até 2014, quando foi nomeado para desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Durante a sua primeira passagem no TRE-BA, ocupou, por quase um ano, a função de Juiz Ouvidor. Em 2024, retornou ao Tribunal pela classe dos desembargadores, passando a exercer os cargos de vice-presidente e corregedor Regional Eleitoral.

À frente da Corregedoria do Regional Eleitoral (CRE-BA), figurou entre os finalistas do Prêmio Justiça Eleitoral, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na categoria Eficiência na Comunicação, com a cartilha digital (flipbook) Campanha Eleitoral Sem Poluição.

Desinformação no foco do debate

O novo presidente do TRE-BA também destacou que o combate à desinformação e o mau uso da Inteligência artificial vão ser prioridades no tribunal nestas eleições.